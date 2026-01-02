Politika

BLOKADERI RUŽIĆ I PAVIĆEVIĆ OPET UDARILI NA VUČIĆA: Maštali o dolasku na vlast, pa podelili sebi funkcije (VIDEO)

В. Н.

02. 01. 2026. u 11:30

BLOKADERI Branko Ružić i Vladimir Pavićević ponovo su udarili na predsednika Srbije Alekandra Vučića, a onda sebi podelili ''funkcije''.

БЛОКАДЕРИ РУЖИЋ И ПАВИЋЕВИЋ ОПЕТ УДАРИЛИ НА ВУЧИЋА: Маштали о доласку на власт, па поделили себи функције (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Ružić je gostovao u podkastu kod Pavićevića, gde su sve vreme napadali vlast.  

- Definitivno je da neću na listu sa SNS-om, a to sam rekao i pre devet meseci. Vučić je pored tog nepoštovanja koje je iskazao, a koje je legitimno, rekao na drugoj strani da poštuje SPS, ljude u stranci što je i prirodno, jer bez SPS-a u dva navrata ne bi pobeđivao. U prvom krugu predsedničkih izbora i uz moj glas i promociju. Nisam ja toliko bitan, ali sam deo rukovodstva koje je na tome radilo - rekao je Ružić. 

Pavićević je zatim rekao da bi on trebao da bude premijer, a Ružić potpredsednik SPS-a.

