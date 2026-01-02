"NE ŽELIM DA TAKO NAZIVAJU NIKOLU": Kevin Durent imao jaku poruku, Jokić ovo mora da čuje

KRILO Hjustona Kevin Durent osvrnuo se na povredu Nikole Jokića povlačeći paralelu sa svojim iskustvima iz perioda dok je nastupao u Bruklin Netsima.

AP Photo/David Zalubowski

Zabrinuta je bila cela planeta kada je Nikola Jokić doživeo HIperekstenziju kolena tokom duela Denver - Majami Hit, saigrač Spenser Džons nagazio ga je na stopalo. Čekala se potom zvanična odluka doktora i srećom po navijače nije došlo do kidanja prednjih ukrštenih ligamenata.

Zbog svega je Durent povukao paralelu sa periodom kada je sam dva puta povredio koleno.

- Jedino što ne želim da vidim kod Nikole jeste da počnu da ga nazivaju ’sklonim povredama’. Meni su to počeli da rade posle takvih situacija, a to su one bizarne povrede koje ne možeš da kontrolišeš. Možeš da radiš sve kako treba, ali ako ti neko padne na koleno – to je baš nezgodno - rekao je Durent.

Američki as je u januaru 2022. godine istegao medijalni kolateralni ligament levog kolena kada je saigrač Brus Braun pao na njega, zbog čega je propustio 21 utakmicu.

Godinu dana kasnije, ponovo je povredio koleno na istom terenu na kom se povredio i Jokić, kada je tadašnji igrač Majamija Džimi Batler pao unazad u njegovo desno koleno.

Posle te povrede Durent više nije odigrao nijedan meč za Netse i ubrzo je trejdovan u Finiks.

Za razliku od Durentovih povreda ligamenata, Jokićeva hiperekstenzija mogla bi da znači i brži povratak na teren.

- Dobro je što je reč o četiri nedelje i što nije ništa ozbiljnije. Nije u pitanju Em-Ce-El ili neka teža povreda. Delovalo je kao mala nezgoda i verujem da će se brzo vratiti. On je sjajan za košarku i svi želimo da najbolji igrači budu na terenu - zaključio je Durent.

