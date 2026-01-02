Nesreće

MLADIĆ IZ SRBIJE POVREĐEN U TRAGEDIJI U ŠVAJCARSKOJ: Izgorele mu obe šake, ovako se spasao sigurne smrti

02. 01. 2026. u 12:35

MLADIĆ M. J. (23) rodom iz Srbije povređen je u požaru koji je izbio u novogodišnjoj noći u baru na skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj.

Foto: Tanjug/AP Photo/ Antonio Calanni

Da podsetimo, u popularnom baru "Le Constellation" nakon požara koji je najverovatnije izbio zbog pirotehnike koja je zapaljena u lokalu život je za sada izgubilo 47 osoba, dok se veruje da je njih više od 100 teško povređeno. 

- M. J. bio je u baru na skijalištu tokom novogodišnje noći, ali njega je bukvalno spasio odlazak na terasu kluba. Naime, hteo je da zapali cigaretu i izašao je napolje. Bio je na terasi kad je unutra buknuo požar. Usledio je stampedo - kaže jedan od poznanika porodice M. J. i dodaje:

- Vatra ga je dohvatila, odnosno izgorele su mu obe šake! Opekotine ima po rukama, ali hvala Bogu nije životno ugrožen. Spasilo ga je bukvalno to što je izašao napolje. Neverovatna sudbina. Hvala Bogu pa je uspeo u onoj gužvi i haosu da se izvuče živ.

Kako potom dodaje sagovornik, M. J. ima sestru i roditelje sa kojima živi od rođenja u Švajcarskoj. 

- U selo dolaze leti ili povremeno. Otac M. J. je divan i dobar čovek, sredili su kuću ovde u selu i napravio je radionicu. Plan mu je da se vrati kad ode u penziju - kaže sagovornik.

Inače, kako dodaje i dalje se traga za Srbinom Stefanom Ivanovićem (30) koji je te večeri radio kao obezbeđenje bara. Ivanović i povređeni M. J. su iz istog sela u Srbiji. 

