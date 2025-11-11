Republika Srpska

ŽENU UBIO SEKIROM: Stravičan zločin kod Doboja

В. Н.

11. 11. 2025. u 11:49

DOBOJSKA policija uhapsila je sinoć N.Đ. iz Stanara zbog sumnje da je ubio ženu sekirom.

Foto: MUP RS

 On se sumnjiči da je počinio krivično delo teško ubistvo.

- Za navedenog postoji osnov sumnje da je istog dana, u večernjim časovima, u dvorištu porodične kuće na području Stanara usmrtio žensku osobu upotrebom sekire - saopšteno je iz PU Doboj, piše Srpskainfo.

Uviđajem na licu mesta rukovodio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.

Policija preduzima i druge potrebne mere i radnje na rasvetljavanju ovog krivičnog dela. 

