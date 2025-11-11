ŽENU UBIO SEKIROM: Stravičan zločin kod Doboja
DOBOJSKA policija uhapsila je sinoć N.Đ. iz Stanara zbog sumnje da je ubio ženu sekirom.
On se sumnjiči da je počinio krivično delo teško ubistvo.
- Za navedenog postoji osnov sumnje da je istog dana, u večernjim časovima, u dvorištu porodične kuće na području Stanara usmrtio žensku osobu upotrebom sekire - saopšteno je iz PU Doboj, piše Srpskainfo.
Uviđajem na licu mesta rukovodio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.
Policija preduzima i druge potrebne mere i radnje na rasvetljavanju ovog krivičnog dela.
BONUS VIDEO: PUCNjAVA U NOVOM SADU: Snimci sa mesta zločina
