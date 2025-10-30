U ROŠTILJU SPALJIVALI DOKAZE O PRISLUŠKIVANJU: Debevec i Mehmedagić odbili da se izjasne o krivici

SUSPENDOVANI predsednik Suda BiH Ranko Debevec i bivši direktor Obaveštajno sigurnosne agencije (OBA) Osman Mehmedagić izašli su pred Sud BiH juče kako bi se izjasnili o krivici. Međutim, oni su odbili da se izjasne iz procesnih razloga, navodeći da državni sudija prvo mora doneti odluku o nadležnosti i prenosu predmeta na niži sud.

Foto: Sud BiH

Sudija Dalida Burzić je to već jednom učinila i spustila predmet na nižu instancu, ali je Apelaciono veće Suda BiH to poništilo navodeći da Burzić prvo mora odlučiti o optužnici, a posle o prenosu nadležnosti. Nakon što su oni odbili da se izjasne, Sud BiH je po službenoj dužnosti upisao da nisu krivi.

Tužilaštvo BiH ih, zajedno sa zaposlenikom Suda BiH Milisavom Pijukom, tereti za niz krivičnih dela, uključujući uništavanje sudskih akata, krivotvorenje, zloupotrebu položaja i nezakonito prisluškivanje.

U optužnici se navodi da su Debevec i Mehmedagić stavili pod telekomunikacioni nadzor telefonske brojeve dežurnih sudija Suda i istražitelja Tužilaštva BiH, čime su nezakonito pribavljali informacije iz istraga koje su se protiv njih vodile.

Tužilaštvo tvrdi da je Debevec naložio službenici Suda da tajne akte iznese i uništi, ukupno 51 dokument.

Zloupotreba Tužilaštvo smatra da su optuženi zloupotrebili položaje kako bi sebi pribavili korist u vidu informacija iz istraga, te da su time ugrozili rad institucija i poverljivost pravosudnog sistema BiH. Nakon ročišta o izjašnjenju o krivici, Sud BiH će odlučiti koji će sud biti nadležan za vođenje daljeg postupka.

Prema dokazima, ona je dokumente odnela u Debevčevu vikendicu i spalila ih u roštilju. Reč je o aktima koji govore o prisluškivanju iz 2022. godine, a koji nisu bili evidentirani u knjizi tajnih podataka.

Debevcu se sudi zbog čak šest krivičnih dela, a Mehmedagić je optužen po tri tačke optužnice. Debevec, Mehmedagić i Pijuk uhapšeni su krajem 2023. godine.