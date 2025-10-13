HAPŠENJE U DERVENTI: Okrivljeni iza rešetaka, a sumnjiči se za pokušaj ubistva
LICE inicijala D.M. iz Dervente uhapšeno je zbog osnova sumnje da je izvršilo krivično delo "ubistvo u pokušaju".
- Za lice inicijala D.M. postoji osnov sumnje da je 11. oktobra 2025. godine, u večernjim časovima, upotrebom hladnog oružja - nožem nanelo telesne povrede licu inicijala B.Ć. iz Dervente. Povređeno lice je nakon ukazane lekarske pomoći u bolnici "Sveti apostol Luka" u Doboju otpušteno na kućno lečenje - navodi se u saopštenju PU Doboj.
Lice inicijala D.M. je uz Izveštaj o izvršenom krivičnom delu predato u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Doboj.
(RTRS)
