"ULAZIMO U JEDNU KUĆU..." Jezivo svedočenje muslimanke o masakru u Kravici (VIDEO)

30. 11. 2025. u 20:20

FADILA Mujić iz udruženja Majke Srebrenice priznala je svojevremeno da je znala i učestvovala u napadu na Srbe u Kravici na Božić 1993. na Božić.

УЛАЗИМО У ЈЕДНУ КУЋУ... Језиво сведочење муслиманке о масакру у Кравици (ВИДЕО)

Foto: Jutjub/MTV IGMAN/Arhiva VN

Najmlađa žrtva tog zločina bio je Vladimir Gajić koji je imao samo 4 godine.

U intervjuu za federalne medije, koji se pojavio na društvenim mrežama i video-kanalima, Mujićeva je hladnokrvno i bez imalo zadrške detaljno opisala kako je pripreman krvavi Božić u Kravicama.

- Ulazimo u jednu kuću. Četnici sede, slave, krmetine kamara na stolu. Ko te pita što je krmetina, nisi je nikad jeo, ali ješćeš, sve ćeš jesti samo da preživiš... - ispričala je Mujićeva i dodala kako joj je domaćin ponudio da se i ona posluži i kako joj je „dao sarmu” da ponese svojoj deci.

Toga dana kada je trebalo da Srbi obeleže najradosniji praznik – rođenje Isusa Hrista, celo selo je zavijeno u crno. Selo je opljačkano i zapaljeno je 688 srpskih kuća na širem području Kravice, oko 2.000 pomoćnih i 27 društvenih objekata.

Naser Orić i njegovi saborci su prilikom napada na Kravicu oskrnavili i zapalili pravoslavnu Crkvu svetih apostola Petra i Pavla a masakrirali pravoslavnog sveštenika i jednu ženu koja je tog jutra došla na molitvu. Svoj bolesni i bezumni čin, Orićevi vojnici su snimili kamerom. Prilikom napada su oštetili i izlomili gotovo sve ikone, a dragocenosti i novac namenjen crkvi pokrali i opljačkali. Oskrnavili su i zidne freske preko kojih su ispisali brojne pogrdne i vulgarne poruke. Crkva je gotovo u potpunosti spaljena i demolirana a sličnu sudbinu je doživelo i seosko groblje. Mnogobrojna imovina Srba iz Kravice koju su opljačkali orićevi vojnici, pronađena je u Srebrenici u julu 1995. godine po ulasku pripadnika srpske vojske u ovaj grad.

Ubice iz Kravice nikada nisu odgovarale za počinjene zločine, a mnogi učesnici masakra nad Srbima, kao i njihovi nadređeni, danas žive kao slobodni građani - vode razne organizacije, obavljaju visoke funkcije u Federaciji BiH, uživaju sve privilegije društva.

BONUS VIDEO: KAKO IZGLEDA HAŠKA PRAVDA - Srbima deset vekova robije

