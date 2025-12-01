"SKAJ" PRIJAVE KUPE PRAŠINU U TUŽILAŠTVU: Ministarstvo unutrašnjih poslova RS podnosi izveštaje, ali optužnica nema

NA osnovu 28 izveštaja Ministarstva unutrašnjih poslova, tužilaštva u Republici Srpskoj podigla su samo jednu optužnicu u kojoj su korišćeni dokazi iz kriptovanih aplikacija - "Skaj" i "Anom". Ovo su zvanični podaci okružnih tužilaštava, Republičkog javnog tužilaštvo RS, te MUP Srpske. Jedinu "Skaj" optužnicu u RS, od 2021. do danas, podiglo je OJT Istočno Sarajevo. Radi se o predmetu "Kode", u kojem je 11 osoba optuženo da su se bavile trgovinom marihuane, kokaina, ekstazija, heroina i spida. Optužnicu je 2. septembra potvrdio Okružni sud u Istočnom Sarajevu.

Za razliku od tužilaštava u RS, Tužilaštvo BiH podiglo je 17 optužnica protiv 85 osoba, gde su se među dokazima našle i komunikacije iz skaj-aplikacija. Od toga je sedam optužnica podignuto i potvrđeno na osnovu izveštaja MUP Srpske. Po optužnicama Tužilaštva BiH doneto je i nekoliko presuda. Krivicu je priznalo 17 osoba, a optuženima su izrečene kazne od ukupno 29 godina i 10 meseci zatvora. U akcijama, koje su pokretane dešifrovanjem podataka iz "kripti", u BiH je zaplenjeno 1.670 kilograma marihuane.

Postoji više razloga zbog čega izveštaji MUP RS sa ovim aplikacijama kupe prašinu u ladicama tužilaštva. Slobodan Župljanin, dekan Fakulteta za bezbednost i zaštitu iz Banjaluke, kaže da pravosuđe žele da se obračuna sa kriminalom, ali otvaranjem aplikacija dolaze do informacija da tu ima i politički eksponiranih ličnosti i članova visokog kriminala.

- Iz prevoda kriptovanih aplikacija isplivale su informacije da se tu spominju i ljudi iz vlasti kako na nivou BiH tako i RS. To je jedan od razloga što nema više optužnica - ističe Župljanin.

On kaže da je drugi problem sa formalno-pravnog aspekta, a odnosi se na snagu dokaza koji dolaze iz "Skaj" i "Anom" aplikacija.

- Ali, to ne bi trebalo da bude smetnja procesima jer u suštini, pravosuđu RS i BiH transkriti sa pomenutih aplikacija donose informacije koje bi mogle dovesti do okončanja brojnih kriminalnih slučajeva. Sad je na potezu pravosuđe da na osnovu informacija vodi istrage i traži konkretne dokaze - ističe Župljanin.

Srbi i Hrvati u vrhu kartela RASPAKIVANjE "kripti" u Evropi je dovelo do zaplena stotina tona droge. Razbijeni su mnogi svetski karteli u kojima je bilo na desetine Srba i Hrvata i državljana BiH. Hapšeni su narko-bosovi, oduzimana im je luksuzna imovina, "padali" su korumpirani saradnici kriminalaca iz vlasti, bezbednosnih službi i pravosudnih organa, za koje se ispostavilo da su bili duboko involvirani u zaštitu kriminalnih organizacija.

Prema njegovim rečima, za sada je u RS otvaranjem aplikacija, gde se došlo do sumnji za određena lica da su učestvovala u nekom krivičnom delu, verovatno za sud i tužilaštvo još nije dovoljno jak argument i zbog toga nema optužnica.

Advokat Miodrag Stojanović kaže da je pravosuđe u RS očigledno veoma oprezno prema istragama u predmetima gde imaju dokaze iz ovih aplikacija i zbog toga nema više optužnica.

- Postoji i razlika u dešrifovanju "Skaj" i "Anom" aplikacija i verovatno i tu leži činjenica da nema većeg broja optužnica u RS - ističe Stojanović.