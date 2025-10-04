NA FEŠTI VIŠE OD 600 LJUDI: Vlado Đajić proslavio rođendan (FOTO/VIDEO)
GENERALNI direktor Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić proslavio je rođendan u društvu velikog broja gostiju, među kojima je bio i Milorad Dodik.
Na proslavi, koju su organizovali članovi SNSD-a, prisustvovalo je više od 600 ljudi.
Dodik je povodom događaja na platformi X objavio:
- Članovi SNSD-a su organizovali proslavu rođendana Vlade Đajića. Nismo brojali godine, već pobede koje smo ostvarili i one koje ćemo tek zajedno ostvariti.
