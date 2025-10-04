Republika Srpska

NA FEŠTI VIŠE OD 600 LJUDI: Vlado Đajić proslavio rođendan (FOTO/VIDEO)

Novosti online

04. 10. 2025. u 17:34

GENERALNI direktor Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić proslavio je rođendan u društvu velikog broja gostiju, među kojima je bio i Milorad Dodik.

НА ФЕШТИ ВИШЕ ОД 600 ЉУДИ: Владо Ђајић прославио рођендан (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram

Na proslavi, koju su organizovali članovi SNSD-a, prisustvovalo je više od 600 ljudi.

Dodik je povodom događaja na platformi X objavio:

- Članovi SNSD-a su organizovali proslavu rođendana Vlade Đajića. Nismo brojali godine, već pobede koje smo ostvarili i one koje ćemo tek zajedno ostvariti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vlado Đajić (@vladodjajic)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)

CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)