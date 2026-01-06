SRBIJA SLAVI, HRVATSKA TUGUJE: Crvena zvezda nokautirala giganta iz Zagreba!

Crvena zvezda je "pokorila Zagreb"!

Foto: ATA images

Odbojkaši Crvene zvezde plasirali su se u osminu finala Kupa izazivača 2026. pošto su u šesnaestini finala eliminisali Mladost iz Zagreba.

Zvezda je večeras, u dvorani „Profesor dr Branilsav Pokrajac“ u Beogradu, u revanš meču šesnaestine finala deklasirala Mladost sa 3:0, po setovima 25:22, 25:18 i 25:23, posle 73 minuta igre.

U prvom meču, odigranom u Zagrebu, crveno-beli su Hrvate savladali sa 3:2 (15:25, 25:19, 25:21, 19:25, 15:11).

Odbojkaši Crvene zvezde pred revanš meč protiv Mladosti iz Zagreba u CEV Kupu izazivača 2025-2026 / FOTO: CEV

Po propozicijama CEV, za pobede od 3:0 i 3:1 pobednik dobija 3 boda. Ukoliko se meč završi rezultatom 3:2, pobednik dobija 2, a poraženi 1 bod. Ukoliko obe ekipe imaju isti broj pobeda i bodova, o ukupnom pobedniku odlučuje “zlatni set”, koji se igra odmah po završetku druge utakmice. “Zlatni set” se igra do 15 poena.

Crvena zvezda će u osmini finala (21. i 28. januar) igrati protiv Alijanc Milana iz Italije, za koji igra Nemanja Mašulović.

Prvi meč će se odigrati u Beogradu, a revanš u Milanu.

