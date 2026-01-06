SRBIJA SLAVI, HRVATSKA TUGUJE: Crvena zvezda nokautirala giganta iz Zagreba!
Crvena zvezda je "pokorila Zagreb"!
Odbojkaši Crvene zvezde plasirali su se u osminu finala Kupa izazivača 2026. pošto su u šesnaestini finala eliminisali Mladost iz Zagreba.
Zvezda je večeras, u dvorani „Profesor dr Branilsav Pokrajac“ u Beogradu, u revanš meču šesnaestine finala deklasirala Mladost sa 3:0, po setovima 25:22, 25:18 i 25:23, posle 73 minuta igre.
U prvom meču, odigranom u Zagrebu, crveno-beli su Hrvate savladali sa 3:2 (15:25, 25:19, 25:21, 19:25, 15:11).
Po propozicijama CEV, za pobede od 3:0 i 3:1 pobednik dobija 3 boda. Ukoliko se meč završi rezultatom 3:2, pobednik dobija 2, a poraženi 1 bod. Ukoliko obe ekipe imaju isti broj pobeda i bodova, o ukupnom pobedniku odlučuje “zlatni set”, koji se igra odmah po završetku druge utakmice. “Zlatni set” se igra do 15 poena.
Crvena zvezda će u osmini finala (21. i 28. januar) igrati protiv Alijanc Milana iz Italije, za koji igra Nemanja Mašulović.
Prvi meč će se odigrati u Beogradu, a revanš u Milanu.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
"OPROSTITE MI MOJU RUŽNU PROŠLOST"! Vladimir Stojković povlači novi (ne)očekivan potez
06. 01. 2026. u 13:45
HRVATSKA U PANICI: "Srbija je pomogla Sloveniji!"
04. 01. 2026. u 19:36
DOSAD NEZABELEŽENO! Novak Đoković snimljen kako moli za ovo (VIDEO)
06. 01. 2026. u 15:38
JUVE "PLAČE" ZA VLAHOVIĆEM: Srbin baš fali "staroj dami" koja bi se da je on tu borila za titulu!
POSLE propuštene prilike da protiv Lećea upiše novu pobedu za vikend, Juventus će tražiti brz odgovor u utorak veče kada gostuje Sasuolu na "MAPEI stadionu" u okviru 19. kola Serije A (20.45).
06. 01. 2026. u 07:30
DOSAD NEZABELEŽENO! Novak Đoković snimljen kako moli za ovo (VIDEO)
Novak Đoković se pobrinuo da najnovije vesti iz tenisa - budu nesvakidašnje.
06. 01. 2026. u 15:38
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)