DOSAD NEZABELEŽENO! Novak Đoković snimljen kako moli za ovo (VIDEO)

06. 01. 2026. u 15:38

Novak Đoković se pobrinuo da najnovije vesti iz tenisa - budu nesvakidašnje.

ДОСАД НЕЗАБЕЛЕЖЕНО! Новак Ђоковић снимљен како моли за ово (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Dok je bio nepobediv u "belom sportu", drugi su bili ti koji su s njim hteli da se slikaju.

Sada on moli druge za zajedničku fotografiju.

Istina - zbog deteta.

Lamin Jamal,  jedan od  najboljih (ne samo mladih) fudbalera sveta i Novak su se našli na istom mestu, na dodeli fudbalskih nagrada, a tom prilikom je srpski teniser igraču Barselone i španske reprezentacije rekao:

- Može li jedna zajednička fotografija? Moj sin te mnogo voli!

Jamal je izašao u susret, a na oduševljenje  Stefana Đokovića i on je "upao" u kadar.

Evo kako je to izgledalo:

Novak Đoković - učinak u 2025. godini

U 2025. godini Nole je doživeo 11 poraza (uz 39 pobeda), a na grend slem turnirima je stigao do četiri polufinala - Australijan opena (predaja zbog pucanja mišića), potom i na Rolan Garosu (poraz bez osvojenog seta od Janika Sinera), zatim i Vimbldona (gde prvi put od 2017. nije igrao u finalu), i polufinala Ju-Es opena (poraz od Karlosa Alkaraza sa 3:0).

Podsetimo, na početku 2026. godine - Novak Đoković neće igrati na turniru ATP Adelajd, svojevrsnom "zaletištu za Australijan open".

