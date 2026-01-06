DOSAD NEZABELEŽENO! Novak Đoković snimljen kako moli za ovo (VIDEO)
Novak Đoković se pobrinuo da najnovije vesti iz tenisa - budu nesvakidašnje.
Dok je bio nepobediv u "belom sportu", drugi su bili ti koji su s njim hteli da se slikaju.
Sada on moli druge za zajedničku fotografiju.
Istina - zbog deteta.
Lamin Jamal, jedan od najboljih (ne samo mladih) fudbalera sveta i Novak su se našli na istom mestu, na dodeli fudbalskih nagrada, a tom prilikom je srpski teniser igraču Barselone i španske reprezentacije rekao:
- Može li jedna zajednička fotografija? Moj sin te mnogo voli!
Jamal je izašao u susret, a na oduševljenje Stefana Đokovića i on je "upao" u kadar.
Evo kako je to izgledalo:
Novak Đoković - učinak u 2025. godini
U 2025. godini Nole je doživeo 11 poraza (uz 39 pobeda), a na grend slem turnirima je stigao do četiri polufinala - Australijan opena (predaja zbog pucanja mišića), potom i na Rolan Garosu (poraz bez osvojenog seta od Janika Sinera), zatim i Vimbldona (gde prvi put od 2017. nije igrao u finalu), i polufinala Ju-Es opena (poraz od Karlosa Alkaraza sa 3:0).
Podsetimo, na početku 2026. godine - Novak Đoković neće igrati na turniru ATP Adelajd, svojevrsnom "zaletištu za Australijan open".
