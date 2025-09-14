Republika Srpska

PAO SA KVADA: Vlado Đajić otkrio u kakvom je stanju bivši srpski ministar

Novosti online

14. 09. 2025. u 22:02

GENERALNI direktor Univerzitetsko kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić rekao je za RTRS da je direktor UIO BiH Zoran Tegeltija u stabilnom stanju i da nije vitalno ugrožen.

ПАО СА КВАДА: Владо Ђајић открио у каквом је стању бивши српски министар

FOTO RTRS

Istakao je da se sutra ujutru očekuje kontrolni nalaz.

- U Urgentni centar Univerzitetsko kliničkog centra Republike Srpske u popodnevnim časovima dovezen je pacijent Z.T. koji je primljen u ovu ustanovu zbog povreda zadobijenih pri padu sa kvada - rekli su ranije za RTRS iz UKC-a Srpske.

Trenutno je svestan, stabilnih vitalnih parametara, dijagnostička obrada u toku. Više informacija nakon završetka svih pregleda, istakli su.

(RTRS)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)