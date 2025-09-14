PAO SA KVADA: Vlado Đajić otkrio u kakvom je stanju bivši srpski ministar
GENERALNI direktor Univerzitetsko kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić rekao je za RTRS da je direktor UIO BiH Zoran Tegeltija u stabilnom stanju i da nije vitalno ugrožen.
Istakao je da se sutra ujutru očekuje kontrolni nalaz.
- U Urgentni centar Univerzitetsko kliničkog centra Republike Srpske u popodnevnim časovima dovezen je pacijent Z.T. koji je primljen u ovu ustanovu zbog povreda zadobijenih pri padu sa kvada - rekli su ranije za RTRS iz UKC-a Srpske.
Trenutno je svestan, stabilnih vitalnih parametara, dijagnostička obrada u toku. Više informacija nakon završetka svih pregleda, istakli su.
(RTRS)
