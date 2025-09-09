DODIK NAKON SASTANKA SA LAVROVOM: Zamolio sam Moskvu da pomogne u zatvaranju OHR u BiH (FOTO)
PREDSEDNIK Milorad Dodik rekao je da je najviše ruske zvaničnike u Moskvi zamolio da svojim uticajem pomognu u zatvaranju OHR-a u BiH.
Dodik je rekao da je zamolio Rusiju i da svojim uticajem i kontaktima u UN utiče da se suzbije nered koji neprestano pravi Kristijan Šmit koji je neovlašćeni visoki predstavnik.
- To što on radi može do temelja da ugrozi Dejtonski sporazum i dovede do raspada BiH putem nefunkcionisanja zajedničkih institucija - rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Moskvi nakon sastanka sa ministrom inostranih poslova Rusije Sergejom Lavrovom.
On je rekao da treba rešiti pitanje funkcionisanja Ustavnog suda BiH u kome presudnu ulogu, uz podršku bošnjačkih, imaju strane sudije.
- Oni menjaju ustavni poredak u BiH, a uporno i neopravdano za to krive Srbe - dodao je Dodik.
On je rekao da je Srpska za vraćanje izvornom Dejtonskom sporazumu.
- Nemamo ništa protiv da hrvatski narod dobije svoj ili treći entitet u okviru Federacije BiH. To bi bilo pravično - dodao je Dodik.
On je naglasio da će Republika Srpska nastaviti da sarađuje sa Rusijom, kojoj BiH nikada nije uvela sankcije zahvaljujući Srpskoj, iako su to želeli Bošnjaci.
- BiH nikada nije donela odluku da se u Rusiji uvedu sankcije. Zahvalan sam Rusiji i njenom rukovodstvu, predvođenim predsednikom Vladimirom Putinom, na saradnji. Oni poznaju ovdašnju situaciju i posvećeni su mirnom rešavanju problema uz uvažavanje BiH koju čine dva ravnopravna entiteta i tri konstitutivna naroda u BiH - rekao je Dodik.
Takozvani evropski put BiH je zabluda i podvala
Dodik je izjavio da je takozvani evropski put BiH zabluda i podvala, da je Evropa u završnoj fazi svoje nestabilnosti, a njene vrednosti su propale.
- EU nam 30 godina govori da mi odlučujemo da li želimo u EU, a onda učini sve da to obezbedi pritiskom i potpunom dezorganizacijom BiH. Zato EU plaća visoku cenu i mislim da je sada u završnoj fazi svoje nestabilnosti - rekao je Dodik.
Dodik je rekao da mu je drago što se Rusija pod vođstvom Vladimira Putina vratila na scenu kao globalna velika sila i da to više niko ne spori.
- Raduju me razgovori koje Putin vodi sa (američkim predsednikom Donaldom) Trampom. Za razliku od Rusije, Evropa je sterilna i propala. Zalagala se za neke svoje vrednosti koje su propale, kao što je sloboda kretanja. Sada vidimo da na svim granicama postavljaju žičane ograde - naveo je Dodik.
On je ocenio da je Evropa rasturena migrantskom politikom nekadašnjeg nemačkog kancelara Angele Merkel.
- Evropa nema sirovine i zato podržava Zelenskog jer misle da će ovladati sirovinama Ruske Federacije. Evropa nema lidera. Današnji lideri ne mogu da upravljaju ni svojim zemljama - ukazao je Dodik.
Ukazao je da multipolarni svet treba razumeti ne kao nešto što se nameće silom i pravi barijere, već kao mogućnost da se uravnoteže odnosi globalnih sila, a male zemlje da se tome prilagode i budu slobodne da odlučuju šta je najbolje za njih.
- To je ono što vidimo kao budući razvoj - naveo je Dodik.
Predsednik Dodik kaže da je laž narativ Zapada i Bošnjaka da Ruska Federacija kreira atmosferu sukoba u BiH i da to radi upravo Zapad uključujući Veliku Britaniju, ostatke prethodne nemačke vlasti, znatan deo administracije iz Brisela, kao i administracije prethodnih američkih predsednika.
- Oni su učinili sve da razgrade Dejtonski sporazum i stvore hibrid u kojem bi se trajno bavili. Mi se nalazimo pod okupacijom, ovo nije legalno. Oni su iskoristili Dejtonski sporazum da nas okupiraju i zato je naša borba, borba za slobodu koju vodimo političkim sredstvima - naglasio je Dodik.
Podsetio je i na izjave predsednika SAD Donalda Trampa koji je rekao da njegova zemlja prestaje da se bavi izgradnjom neuspešnih država, ističući da je BiH primer neuspešne, propale i hibridne zemlje.
- Vidimo da on (Tramp) potvrđuje te stavove, navodeći da SAD nema nameru da se mešaju u unutašnje stvari, ali da je ostao deo administracije Bajdena u strukturama američkog sistema vlasti, koja sprovodi taj narativ - rekao je Dodik.
Istakao je da Republika Srpska i dalje trpi posledice lošeg posla administracije prethodnog predsednika SAD Džozefa Bajdena, navodeći da je ta administracija masovno koristila sistem sankcija i kažnjavanja, te se petljala u unutrašnje mikroprocese u BiH.
Podsetio je da je prethodni ambasador SAD u BiH Majkl Marfi zapretio svim bankama u BiH da će im SAD ukinuti svift ukoliko budu sarađivale sa Vladom Republike Srpske, ali da bez obzira na to nisu uspeli da ekonomski slome Republiku Srpsku.
- Republika Srpska ima ekonomski rast od tri odsto. U prošloj godini imala je povećan apsolutni iznos BDP-a oko 15 odsto, ima investicije koje su deo BDP-a oko 20 odsto i to činimo zato što imamo prijatelje kao što su Ruska Federacija - naglasio je Dodik.
Ponovio je da postoji i potpuno razumevanje ruske strane o situaciji u BiH, navodeći da je to njena dužnost, jer je garant Dejtonskog sporazuma.
(Sputnjik)
