MOSKVA ŽELI MOMENTALNO ZATVARANJE KANCELARIJE VISOKOG PREDSTAVNIKA: Dodik danas sa Lovrovom u Moskvi

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik sastaće se u Moskvi sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovom.

"Očekuje se da će sagovornici razgovarati o trenutnim pitanjima jačanja partnerstva sa Republikom Srpskom, probleme postkonfliktnog rešenja u BiH i situaciji na zapadnom Balkanu", saopšteno je juče iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Ističu da Rusija oštro osuđuje pokušaje Zapada da upotrebom nečasnih metoda uklone predsednika Srpske sa političke scene, te da se Moskva zalaže za vraćanje situacije u BiH na pravni demokratski kurs.

"To iziskuje momentalno zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, koja je postala glavni izazivač problema u BiH, vraćanje direktnog dijaloga strana unutar BiH i prekid mešanja Zapada u unutrašnja pitanja u BiH ", navedeno je, između ostalog, u saopštenju.

(Tanjug)

