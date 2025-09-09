MOSKVA ŽELI MOMENTALNO ZATVARANJE KANCELARIJE VISOKOG PREDSTAVNIKA: Dodik danas sa Lovrovom u Moskvi
PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik sastaće se u Moskvi sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovom.
"Očekuje se da će sagovornici razgovarati o trenutnim pitanjima jačanja partnerstva sa Republikom Srpskom, probleme postkonfliktnog rešenja u BiH i situaciji na zapadnom Balkanu", saopšteno je juče iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova.
Ističu da Rusija oštro osuđuje pokušaje Zapada da upotrebom nečasnih metoda uklone predsednika Srpske sa političke scene, te da se Moskva zalaže za vraćanje situacije u BiH na pravni demokratski kurs.
"To iziskuje momentalno zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, koja je postala glavni izazivač problema u BiH, vraćanje direktnog dijaloga strana unutar BiH i prekid mešanja Zapada u unutrašnja pitanja u BiH ", navedeno je, između ostalog, u saopštenju.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
NOVOSTI I NEWSMAX BALKANS: Monaški kuvar | Recepti vere i tišine
Preporučujemo
KAO DA IM JE KURTI NAREDIO Vučić: Spremaju 19. demonstracije protiv Kancelarije za KiM
06. 09. 2025. u 11:20
DODIK: Važni projekti na Balkanu vezani za saradnju Mađarske, Srbije i RS
04. 09. 2025. u 22:20
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)