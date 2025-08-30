Republika Srpska

STRAVIČNA PUCNJAVA U BANJALUCI: Napadnut i policajac (VIDEO)

В.Н.

30. 08. 2025. u 17:38

U NASELjU Starčevica u Banjaluci danas se dogodila pucnjava, a kako pišu banjalučki mediji, napadnuti su i policajci.

СТРАВИЧНА ПУЦЊАВА У БАЊАЛУЦИ: Нападнут и полицајац (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Policijski službenici su na terenu, prenosi RTRS.

Nekoliko osoba je privedeno.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOKLE VIŠE OVO BLAMIRANJE? Junajted je pao na preniske grane i neko mora da odogvara za to

DOKLE VIŠE OVO BLAMIRANjE? Junajted je pao na preniske grane i neko mora da odogvara za to