PRETNJE SUDIJI? Hapšenje u Kozarskoj Dubici

LICE iz Kozarske Dubice čiji su inicijali N.D. uhapšeno je zbog sumnje da je putem telefona uputilo preteće poruke sudiji iz Banjaluke, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Ovo lice identifikovali su pripadnici Policijske uprave Banjaluka i uhapsili ga u saradnji sa kolegama iz Prijedora.

Osumnjičen da je krivično delo napad na sudiju i javnog tužioca počinilo juče.

Preteće poruke dovode se u vezi sa obavljanjem sudijske funkcije.

- Lice N.D. će danas uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu biti predato u nadležnost Republičkog javnog tužilaštva - navodi se u saopštenju.

(RTRS)