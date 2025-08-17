SAJAM KNJIGA U ISTOČNOM NOVOM SARAJEVU: KNJIŽEVNI SUSRETI, PROMOCIJE I BOGAT KULTURNI PROGRAM
NA Trgu Srbija večeras počinje Sajam knjiga koji će okupiti brojne izdavače i izlagače iz Republike Srpske, a tokom nekoliko dana posetioci će moći da uživaju u promocijama, književnim susretima i razgovorima sa autorima, saopšteno je iz Matične biblioteke, organizatora manifestacije.
Svečano otvaranje zakazano je za 19.00 časova, a besedom će ga otvoriti književnik Ranko Pavlović, dobitnik brojnih nagrada i priznanja. Nakon toga biće promovisana njegova najnovija knjiga „Vatrišta“, kao i knjiga razgovora „Ranko Pavlović – sve što ne znaš o meni“ autora Branka Perića.
Drugog dana Sajma, 19. avgusta, program počinje predavanjem profesora Darka Kovačevića „Omaž Momu Kaporu“, nakon čega će u 20.00 časova biti održano književno veče Branka Rosića iz Beograda, autora romana „A tako je dobro počelo“, „Za sutra najavljuju konačno razvedravanje“ i „Dolazak matadora“.
Trećeg dana, 20. avgusta, u 19.00 časova sledi promocija knjige „Mihailo Miron: filozof i pesnik“, posvećene životu i radu ovog mislioca i pesnika. O knjizi će govoriti Ivana Kuljanin i Marijana Petronić, bibliotekarke Matične biblioteke koje su radile na oblikovanju izdanja. Istog dana u 20.00 časova biće promovisana i knjiga „Vaskrsenje“ Vukašina Milićevića, u kojoj autor obrađuje istoriju hrišćanske doktrine i političke filozofije.
Poslednji dan Sajma rezervisan je za predstavljanje izdanja Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske i promociju knjige „Bibliotečke mačke spavaju naopačke“ Berislava Blagojevića. Manifestacija će biti zatvorena koncertom Dušana Sekulića.
Sajam će se održavati na Trgu Srbija, a u slučaju lošeg vremena književne večeri i promocije biće premeštene u internet čitaonicu Matične biblioteke Istočno Sarajevo.
