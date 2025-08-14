REKORDNO TOPLE NOĆI U TREBINJU: Temperatura ne pada ispod 27 stepeni

U TREBINjU je izmerena najviša minimalna temperatura vazduha otkako se vode merenja u ovom gradu - čak 27,3 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Srpske.

D. Curać

Ova temperatura registrovana je u utorak, a iz Zavoda objašnjavaju da je od 9. avgusta, pod uticajem bure koja stvara fenski efekat, naglo porasla temperatura u čitavoj Hercegovini, kao i duž srednjeg i južnog Jadrana.

Maksimalne dnevne temperature u periodu od 9. do 12. avgusta kretale su se oko 40 stepeni, a ponegde i iznad tog praga, dok su noći i jutra bili neuobičajeno topli. Prema rečima meteorologa, ovakvi toplotni talasi sve su učestaliji i intenzivniji, a oporavak od vrućina otežava upravo to što se tokom noći temperatura spušta tek za nekoliko stepeni.

Građani Trebinja kažu da su navikli na visoke temperature, ali da tropske noći, kada se ni posle ponoći ne može osetiti osveženje, predstavljaju poseban izazov.

- Svake godine ima vrućina i navikli smo, ali da je lako - nije, pogotovo kada su ovako tople noći. Tuš i hladovina su najbolje rešenje - kaže jedan Trebinjac.

U pet ujutru 30 stepeni! DA su tropske noći postale uobičajena pojava potvrđuje i podatak da su Trebinjci i narednog dana imali neprospavanu noć zbog vrućine, dok je u Dubrovniku, udaljenom svega 30 kilometara, u pet sati ujutru izmereno čak 30 stepeni Celzijusovih, što ga je učinilo najtoplijim gradom u Hrvatskoj tog jutra.

I turisti iz Crne Gore, koji često svraćaju u Trebinje, potvrđuju da se ovih dana razlika između jutarnjih i popodnevnih temperatura jedva oseća.

- Obično dolazimo rano ujutru kada je temperatura donekle podnošljiva. Ovih dana i to je retkost, ali nekako se rashladimo. Pijemo dosta tečnosti jer su nas upozorili. Vruće jeste, ali priznajem - malo smo i razmaženi - kaže nasmejano jedan gost iz Herceg Novog.

U Službi hitne pomoći savetuju stanovnicima i posetiocima da preduzmu mere zaštite tokom toplotnog talasa.

- Potrebno je piti što više tečnosti, pre svega vode i prirodnih sokova, izbegavati izlazak tokom najtoplijeg dela dana, nositi laganu odeću svetlih boja, koristiti kreme za zaštitu od sunca i boraviti u hladu kad god je to moguće - navode lekari.

Meteorolozi upozoravaju da će ovako visoke temperature potrajati još nekoliko dana, a potom se očekuju blagi pad i povremeni pljuskovi.