RUSKA AMBASADA U BEOGRADU ZVANIČNIKU EU: Vama je potrebna pomoć
RUSKA ambasada u Beogradu ocenila je danas da je izjava šefa Delegacije EU u Srbiji Andreasa fon Bekerata o "nepouzdanosti" Rusije kao snabdevača energentima "još jedna politizovana floskula koja nema nikakve veze sa stvarnošću", navodi se u saopštenju.
Takvi ispadi, kako se navodi, uvek se čuju "kada briselski zvaničnici pokušavaju po svaku cenu da skrenu pažnju sa ekonomske krize u zemljama Evropske unije i opravdaju svoj pritisak na suverene države".
- Decenijama je Rusija pošteno i neprekidno ispunjavala, i nastavlja da ispunjava, svoje obaveze u energetskoj sferi prema partnerima širom sveta, uključujući i Evropu. Ruske kompanije koje posluju u Srbiji strogo se pridržavaju dogovora i ostvaruju saradnju sa srpskom stranom u uslovima koji nisu nimalo jednostavni, a koje su izazvali zapadni nedobronamernici. I, suprotno medijskim spekulacijama, one se međusobno podržavaju, radeći odgovorno, a ne u logici nekih geopolitičkih igara - navodi se u saopštenju, prenosi Sputnjik.
Ruska ambasada napominje da se, što se tiče pokušaja da se EU i SAD prikažu kao alternativni i pouzdaniji snabdevači, "pokazalo do čega su takve šeme dovele u samoj Evropi".
- Vrtoglavi rast troškova, nestašice i iznuđene nabavke po naduvanim cenama. Upravo su konfrontacione politike kolektivnog Zapada, njegova sankciona histerija i nezakonita jednostrana ograničenja destabilizovali evropski energetski sektor. Sada ti isti akteri pokušavaju da preoblikuju balkansko energetsko tržište, maskirajući svoje destruktivne akcije kao "pomoć" - ističe se.
Realnost je takva, navode iz ambasade, da "EU nije u stanju da pomogne Srbiji, jer se i sama nalazi u teškoj energetskoj situaciji".
- Njoj samoj je potrebna pomoć. Međutim, Evropska unija bi želela da nametne Beogradu tuđu, neefikasnu i izuzetno skupu energetsku agendu putem pritiska i propagande. Računamo da Srbija odlično zna koliko vredi prava saradnja i da je razlikuje od praznih slogana koji nisu potkrepljeni ni praksom ni poštovanjem njenih interesa - zaključuje se u saopštenju.
Šef Delegacije EU u Srbiji Andreas fon Bekerat izjavio je u četvrtak da je "sada potpuno jasno da Rusija nije pouzdan snabdevač energentima za Srbiju, kao i da ne postupa u interesu Srbije".
- EU je, za razliku od Rusije, pružila veoma snažnu podršku Srbiji u diversifikaciji uvoza energije, kako kada je reč o uvozu nafte, tako i kada je reč o uvozu gasa - rekao je Fon Bekerat.
Naftna industrija Srbije je pod američkim sankcijama od 9. oktobra i traži se rešenje jer Amerikanci zahtevaju izlazak ruskog vlasništva iz kompanije. NIS je u procesu pregovora o prodaji vlasničkog udela.
