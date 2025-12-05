SKANDALOZNA ODLUKA: Blokaderski sudija Majić ukinuo pritvor nasilniku Bačulovu!
NASILNIK Miša Bačulov izlazi na slobodu jer mu je Apelacioni sud, tačnije veće u kojem sedi sudija blokader Miodrag Majić, ukinulo pritvor iako se tereti za teško krivično delo i postoji opasnost da će ga ponoviti, nezvanično saznaju "Novosti".
Majić i njegove kolege su usvojile žalbu branioca nasilnika Bačulova i preinačile su rešenje Višeg suda u Beogradu kojim mu je pritvor bio određen 18. novembra.
Bačulov će, kako saznajemo, nakon 17 dana pritvora izaći na slobodu već danas i braniće se sa slobode iako se tereti za teška krivična dela, kojima se priprema nasilna promena ustavnog poretka.
Prema ranijem saopštenju tužilaštva, Bačulov je osumnjičen jer je sa jednim doktorom iz Beograda krajem oktobra dogovarao da navodno bude otrovan, za šta bi optužili predsednika Republike Srbije i aktuelne državne vlasti, a što bi, prema njihovom mišljenju, za rezultat imalo omasovljenje protesta koji je bio zakazan za 1. novembar u Novom Sadu, izazivanje velikih nereda, koji bi potom doveli do državnog udara i nasilne promene vlasti u Republici Srbiji.
Na teret mu se stavlja i da je 2. novembra 2025. godine tokom hospitalizacije u Kliničkom cenru Srbije, koristeći službeni mobilni telefon zaposlenih u KCS, koordinirao nasilje koje se te večeri odvijalo ispred Doma narodne skupštine gde su se održavala dva javna skupa, jedan prijavljeni i jedan neprijavljeni.
Preporučujemo
RUSKA AMBASADA U BEOGRADU ZVANIČNIKU EU: Vama je potrebna pomoć
05. 12. 2025. u 18:27
Sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić pobegla od novinara u skupocenom automobilu! (FOTO)
05. 12. 2025. u 15:27 >> 15:59
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ĐAK NASMEJAO SRBIJU: Evo kako je na kontrolnom odgovorio na pitanje o nazivu naše HIMNE: "Detetu bih dao DESETKU"
GREŠKE iz školskih svezaka ponekad umeju da izmame najšire osmehe, što potvrđuje i situacija u kojoj se našao jedan mališana iz Srbije. Sve je počelo kada je njegova mama na internetu podelila njegove odgovore sa kontrolnog zadatka iz predmeta Svet oko nas. Jedan od njih oduševio je korisnike društvenih mreža.
05. 12. 2025. u 11:27
Komentari (0)