Politika

ŠOK UŽIVO NA N1! Ilić: Vučić potpuno opravdano govori da će sledeća godina biti jedna od najboljih godina u istoriji Srbije (VIDEO)

В. Н.

05. 12. 2025. u 17:37

VUJO Ilić sa Instituta za filozofiju i drustvenu teoroju odao priznanje predsedniku Srbije.

ШОК УЖИВО НА Н1! Илић: Вучић потпуно оправдано говори да ће следећа година бити једна од најбољих година у историји Србије (ВИДЕО)

Foto printskrin N1

On je istakao da Vučić potpuno opravdano govori da će sledeća godina biti jedna od najboljih godina u istoriji Srbije! A zbog EXPO-a će značajno porasti BDP Srbije!

"Da krenemo od ove izjave. Kaže predsednik, pominjali smoga u nekoliko vesti, 2026. biće jedna od najboljih u istoriji zemlje. Kada pogledamo sve ove okolnosti, brojni su izazovi i problemi sa kojima se suočava Srbija, kako vi tumačite takvu izjavu?

Jel to neklja motivaciona poruka?

Naravno da je motivaciona. Ima tu nekog, možda racionalnog osnova za takve izjave, ako gledamo u pogledu ekonomije Srbija je malo tržište i u mnogome zavisi od regionalnih dešavanja i od globalnih dešavanja.

Ja mislim da taj optimizam koji predsednik ističe za sledeću godinu ne odudara od optimizma koji je pokazivao cele prethodne godine. A to je da će se globalni odnosi promeniti u korist Srbije. Da će se završiti rat u Ukrajini da će svi ovi pritisci koje trepi Srbija zbog tog rata i da će doći neki novi period.

Iz te perspektive to je nastavak jednog optimizma. Naša strategija i postupanja se zasnivaju na takvom optimizmu. A sa druge strane ako imamo u pogledu da je na unutrašnjem planu da dolazi ekspo 2027. da će najveći deo tog građevinskog buma da se zapravo desi sledeće godine, možda početkom 2027. kada bi već sve to trebalo da bude godtovo, od tih velikih infrastrukturnih projekata ima smisla očekivati da će BDP da raste više nego ove godine."

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VUČIĆ OGOLIO BLOKADERSKO LICEMERJE: Tomanović bi trebalo da predstavlja tzv. studentsku vlast, a goni nekoga jer mu je rekao da je blokader
Politika

0 4

VUČIĆ OGOLIO BLOKADERSKO LICEMERJE: Tomanović bi trebalo da predstavlja tzv. studentsku vlast, a goni nekoga jer mu je rekao da je blokader

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić upitao je, povodom skandalozne presude glavnoj urednici portala "Novosti" Andrijani Nešić po tužbi Zdenka Tomanovića, možete li da zamislite čoveka koji bi sutra trebalo da predstavlja tzv. studentsku vlast, koji nekoga goni zato što mu je rekao da je blokader i jedan od vođa blokadera.

05. 12. 2025. u 19:39

Politika
Tenis
Fudbal
MIŠLJENJA SU OPREČNA: Da li zaista ovaj jezik koristi najviše poslovnih ljudi?

MIŠLjENjA SU OPREČNA: Da li zaista ovaj jezik koristi najviše poslovnih ljudi?