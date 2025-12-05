ŠOK UŽIVO NA N1! Ilić: Vučić potpuno opravdano govori da će sledeća godina biti jedna od najboljih godina u istoriji Srbije (VIDEO)

VUJO Ilić sa Instituta za filozofiju i drustvenu teoroju odao priznanje predsedniku Srbije.

Foto printskrin N1

On je istakao da Vučić potpuno opravdano govori da će sledeća godina biti jedna od najboljih godina u istoriji Srbije! A zbog EXPO-a će značajno porasti BDP Srbije!

"Da krenemo od ove izjave. Kaže predsednik, pominjali smoga u nekoliko vesti, 2026. biće jedna od najboljih u istoriji zemlje. Kada pogledamo sve ove okolnosti, brojni su izazovi i problemi sa kojima se suočava Srbija, kako vi tumačite takvu izjavu?

Jel to neklja motivaciona poruka?

Naravno da je motivaciona. Ima tu nekog, možda racionalnog osnova za takve izjave, ako gledamo u pogledu ekonomije Srbija je malo tržište i u mnogome zavisi od regionalnih dešavanja i od globalnih dešavanja.

Ja mislim da taj optimizam koji predsednik ističe za sledeću godinu ne odudara od optimizma koji je pokazivao cele prethodne godine. A to je da će se globalni odnosi promeniti u korist Srbije. Da će se završiti rat u Ukrajini da će svi ovi pritisci koje trepi Srbija zbog tog rata i da će doći neki novi period.

Iz te perspektive to je nastavak jednog optimizma. Naša strategija i postupanja se zasnivaju na takvom optimizmu. A sa druge strane ako imamo u pogledu da je na unutrašnjem planu da dolazi ekspo 2027. da će najveći deo tog građevinskog buma da se zapravo desi sledeće godine, možda početkom 2027. kada bi već sve to trebalo da bude godtovo, od tih velikih infrastrukturnih projekata ima smisla očekivati da će BDP da raste više nego ove godine."