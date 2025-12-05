Sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić pobegla od novinara u skupocenom automobilu! (FOTO)
SUDIJA blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić pobegla je od novinara ispred Prvog osnovnog suda u Beogradu.
Naime, došli smo ispred suda da postavimo sledeća pitanja sudiji Bezmarević Janjić, povodom sramne i skandalozne presude glavnoj urednici portala "Novosti" Andrijani Nešić, kojom se zabranjuje obavljanje uredničke funkcije na godinu dana:
1. Da li ste svesni da ste presudom ugrozili pravo na slobodnu reč?
3. Da li će blokaderi sve ljude da ostavljaju bez posla po ugledu na vas?
Međutim, ona je u 15 časova, krišom izašla na zadnji ulaz iz zgrade suda i ušla u skupoceni beli automobil koji ju je sačekao.
Novinarka Informera Branka Lazić rekla je u uključenju u Informer TV da je sudija Bezmarević Janjić pobegla od novinara.
- Izašla je jedna osoba koja liči na nju i ušla na predsnje sedište. Ispred nje je kao pokrivanje bila jedna plava žena. Plava žena je onda otišla, a automobil je otišao ovim putem. Ovim putem prolaze automobili policije koji dovode na suđenja lica koja se nalaze u zatvoru. Ta ograda se otvara kada oni prolaze na ovu stranu, isključivo u tim slučajevima - rekla je Lazić.
Kaže da je čovek iz obezbeđenja potvrdio da je reč o sudiji Bezmarević Janjić.
- Neko joj je javio da je mediji čekaju i odlučila se na ovaj korak. Ovo je presedan da se nekome zabrani rad. Apsolutno svu podršku koleginica Nešić ima od svih nas, ovo je udar na slobodu medija - rekla je Lazić.
Čega se to plaši sudija Bezmarević Janjić, ako je presudu donela sudeći po pravu i pravdi?
