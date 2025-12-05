Politika

Sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić pobegla od novinara u skupocenom automobilu! (FOTO)

В.Н.

05. 12. 2025. u 15:27 >> 15:59

SUDIJA blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić pobegla je od novinara ispred Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Судија блокадерка Татјана Безмаревић Јањић побегла од новинара у скупоценом аутомобилу! (ФОТО)

Foto: Printskrin N1

Naime, došli smo ispred suda da postavimo sledeća pitanja sudiji Bezmarević Janjić, povodom sramne i skandalozne presude glavnoj urednici portala "Novosti" Andrijani Nešić, kojom se zabranjuje obavljanje uredničke funkcije na godinu dana:

1. Da li ste svesni da ste presudom ugrozili pravo na slobodnu reč?

2. S obzirom na činjenicu da podržavate blokadere, kako ste mogli da budete nepristrasni?
3. Da li će blokaderi sve ljude da ostavljaju bez posla po ugledu na vas?

Međutim, ona je u 15 časova, krišom izašla na zadnji ulaz iz zgrade suda i ušla u skupoceni beli automobil koji ju je sačekao.

Foto: Novosti

Novinarka Informera Branka Lazić rekla je u uključenju u Informer TV da je sudija Bezmarević Janjić pobegla od novinara.

- Izašla je jedna osoba koja liči na nju i ušla na predsnje sedište. Ispred nje je kao pokrivanje bila jedna plava žena. Plava žena je onda otišla, a automobil je otišao ovim putem. Ovim putem prolaze automobili policije koji dovode na suđenja lica koja se nalaze u zatvoru. Ta ograda se otvara kada oni prolaze na ovu stranu, isključivo u tim slučajevima - rekla je Lazić.

Kaže da je čovek iz obezbeđenja potvrdio da je reč o sudiji Bezmarević Janjić.

- Neko joj je javio da je mediji čekaju i odlučila se na ovaj korak. Ovo je presedan da se nekome zabrani rad. Apsolutno svu podršku koleginica Nešić ima od svih nas, ovo je udar na slobodu medija - rekla je Lazić.

Čega se to plaši sudija Bezmarević Janjić, ako je presudu donela sudeći po pravu i pravdi?

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Posle 27 godina otkrila porodici da je živela DVOSTRUKI ŽIVOT
Panorama

0 0

Posle 27 godina otkrila porodici da je živela DVOSTRUKI ŽIVOT

EN BATLER je 27 godina vodila dvostruki život, vešto skrivajući od svoje porodice neverovatnu istinu. Dok su njeno petoro dece verovali da im je majka diplomata u američkom Stejt Dipartmentu, ona je zapravo bila tajni agent CIA. Njen suprug Džo, s kojim je u braku 37 godina, jedini je znao njenu tajnu i pomagao joj da je čuva.

05. 12. 2025. u 14:42

RUSIJA U ŠOKU: Velika zvezda tenisa se odrekla ruskog državljanstva, druga za sedam dana!
Tenis

3 17

RUSIJA U ŠOKU: Velika zvezda tenisa se odrekla ruskog državljanstva, druga za sedam dana!

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to naziva Rusija, i dalje se s posebnom pažnjom prati širom sveta, pa i prateći sportski segmenti koji se tiču sankcija ruskim i beloruskim sportistima. Najnovije vesti na tu temu ne tiču se direktno sankcija, ali svakako njihovih posledica. One su, naime, dovele do nove situacije koja se Rusima baš i neće svideti.

04. 12. 2025. u 13:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Audio BM slušni aparati – gratis baterije za celu godinu

Audio BM slušni aparati – gratis baterije za celu godinu