PREKINUTA NEVEROVATNA SERIJA ZVEZDE: Barselona srušila crveno-bele u punoj "Areni"

CRVENA zvezda je prekinula od sedam pobeda kod kuće u Evroligi. Barselona je savlada crveno-bele u prepunoj "Beogradskoj areni" sa 79:89 (17:21, 22:25, 18:17, 22:26).

Kad Katalonci dođu u Beograd deluju nepobedivo, tako je bilo i ovog petka. Ekipa sa Malog Kalemegdana je kao domaćin poslednji put savladala španskog velikana sada već davne 2017. godine.

Izabranici Ćavija Paskvala su pokazali veoma dobru igru na oba kraja parketa. U prvom poluvremenu dominirao je Vil Klajburn koji je postigao i bio je najzaslužniji što su gosti posle 20 minuta igre imali +7 - 39:46.

Ipak, drugačija Zvezda je izašla na parket u trećem kvartalu. Uspela je agresivnom odbranu da istopi razliku rivala i imala je čak četiri prilike da pređe u vođstvo, ali je u tim trenucima birala pogrešna rešenja.

Barselona je znala kako to kazni. Deluje da je utakmica odlučena na startu četvrtog perioda kad je Dario Brizuela pogodio daleku trojku na isteku napada za 62:66.

Gostima je to dalo krila pa su napravili seriju 3:14 i otišli na velikih 65:80. Nije domaćin imao snage za preokret i pretrpeo je drugi poraz na svom terenu u takmičenju.

Jedan od razloga poraza leži i u lošem šutu van linije 6,75. Zvezda je imala slabih 16,7% (4/24), a precizni su bili dva puta Nikola Kalinić, Kodi Miler Mekintajer i Devonte Grejem.

Najefikasniji kod pobednika bio je Vil Klajburn sa 22 poena, pratio ga je Dario Brizuela sa 17. Na drugoj strani najviše se istakao Kodi Miler Mekintajer sa 19, dok je Čima Moneke stao na 15.

Obe ekipe su na učinku 9-5, a Crvena zvezda u narednom kolu gostuje Partizanu. Katalonci dočekuju Olimpijakos.

Crvena zvezda - Barselona 79:89 (17:21, 22:25, 18:17, 22:26)

Dvorana: "Beogradska arena". Gledalaca: 20.610. Sudije: Emin Mogulkoč (Turska), Marćin Kovalski (Poljska), Gvido Đovaneti (Italija).

Crvena zvezda: Miler Mekintajer 19, Miljenović, Grejem 4, Batler 4, Davidovac, Kalinić 10, Dobrić 2, Izundu, Moteijunas 4, Nvora 12, Odželej 9, Moneke 15.

Barselona: Panter 14, Markos 4, Kejl, Noris 4, Veseli 6, Brizuela 17, Satoranski 2, Ernangomez, Fal, Klajburn 22, Šengelija 15, Para 5.

Četvrta četvrtina: Crvena zvezda - Barselona 79:89

40' - Kalinić je pogodio trojku. Kalinić je meč zatvorio poenima sa linije penala.

38' - Dva bacanja je pogodio Klajburn. Na drugoj strani je polovičan bio Kodi Miler Mekintajer.

37' - Trojku pod faulom je pogodio Panter. To je njegov prvi pogodak van linije 6,75. Pogodio je i bacanje biši igrač Partizana i Crvene zvezde. Nvora je pogodio pod faulom Brizuele, ali nije realizovao bacanje.

36' - Odželej je bio polovičan sa linije penala. Snažno je zakucao Šengelija. Na drugoj strani Batler je sve pripremio Odželeju za lake poene.

35' - Sve teža situacija za domaći tim nakon poena Šengelije. Batler je promašio daleku trojku. Panter je pogodio flouter i još jedan tajm-aut troši Obradović.

33' - Dobar napad gostiju i lako zakucavanje Norisa. Mora tajm-autom da reaguje Saša Obradović pošto Barselona ima velikih +8 - 62:70.

32' - Brizuela je pogodio trojku sa osam metara na isteku napada. Grejem nije uspeo da vrati.

31' - Odželej je pokupio promašaj Batlera i uspeo je da poentira iz ofanzivnog skoka. Bitna trojka Kalinića.

Treća četvrtina: Crvena zvezda - Barselona 57:63

30' - Batler je uspeo nekako da poentira i pored agresivne odbrane rivala. Šengelija je oba puta bio precizan sa linije penala.

29' - Uhvatio je ritam Brizuela i očas posla gosti idu na +6 - 55:61. Promašili su iz dobrih pozicija Grejem i Moneke.

26' - Brizuela je pogodio trojku. Grejem je bio polovičan sa crte. Kakva akcija Zvezde i laki poeni Odželeja.

25' - Kalinić se sa linije penala upisao u strelce za izjednačenje - 52:52. Zvezdu ne ide šut za tri poena, i dalje je na samo dva pogođena šuta van linije 6,75.

24' - Nvora je ukrao loptu i proigrao Moneke za nove lake poene Nigerijca. Potom je Moteijunas iznudio faul u napadu. Oba bacanja je pogodio Moneke.

23' - Dobra asistencija Miler Mekintajera i laki poeni Monekea. Dobrić je pogodio oba slobodna bacanja.

22' - Markos je odbio loptu od leđa Miler Mekintajera i pogodio. Moneke je bio polovičan sa linije slobodnih bacanja.

21' - Laki poeni za Barselonu na startu drugog poluvremeni. Veseli je ostao sam pod košem i zakucao je. Miler Mekintajer je popravio promašaj Nvore i pogodio je.

Druga četvrtina: Crvena zvezda - Barselona 39:46

20' - Klajburn je od tablu pogodio trojku i već je na 20 poena. Miler Mekintajer je uneo Markosa u koš i poentirao je. Panter je pogodio sva tri slobodna bacanja i Barselona sa sedam poena prednost ide na odmor - 39:46.

19' - Dva od tri bacanja je pogodio Nvora i doveo Zvezdu na minus pet - 35:40. Ispala je lopta Monekeu, ali je lopta uz dosta sreće prošla kroz obruč.

18' - Dobar Miler Mekintajera i laki poeni Moteijunasa. Prošetao se Miler Mekintajer kroz odbranu rivala. Opet Miler Mekintajer pretrčava i lako poentira. Minut odmora je ovoga puta morao da zatraži Ćavi Paskval.

17' - Sjajan potez Klajburna i za čas gosti odoše na +9 - 27:36. Potom je i zakucao pored Odželeja. Sad Obradović mora da pozove tajm-aut.

15' - Uspeo je nekako da poentira Nvora na isteku napada. Uvek pogađa protiv Zvezde Dario Brizuela, tako je i sad.

14' - Daleka trojka Klajburna. Za sad igra odlično iskusni Amerikanac. Dobar potez Nvore, ali na drugoj strani opet van linije 6,75 pogađa Klajburn.

13' - Dobro se snašao Klajburn u igri leđima protiv Nvore i lako je došao do koša. Kakva majtorija Batlera i sjajna asistencija za lako zakucavanje Nvore.

12' - Ukrao je Batler loptu i potom se zaleteo od koša do koša i poentirao je na obruču. Potom je Zvezda izgubila loptu.

11' - Fantastična odbrana crveno-belih na startu drugog kvartala. Oba penala je pogodio Odželej.

Prva četvrtina: Crvena zvezda - Barselona 17:21

10' - Moneke je oba puta bio precizan sa linije slobodnih bacanja. Malo je falilo da Batler pogodio sa svoje polovine na isteku prve četvrtine.

8' - Tek što je ušao u igru odmah je Grejem pogodio trojku. Kalinić je izgubio loptu na prenosu i Markos je lako poentirao u kontri.

7' - Pogodio je Klajburn trojku, no istom merom je uzvratio Miler Mekintajer.

6' - Moteijunas je dao konačno koš za domaće. Miler Mekintajer je bio polovičan sa linije penala, ali je potom nakon ofanzivnog skoka Monekea poentirao Nvora.

4' - Loše je domaćin otvorio utakmicu i Barselona je vrlo brzo otišla ne +9 - 4:13. Odmah je tajm-autom reagovao Saša Obradović.

3' - Prvu trojku na utakmici postigao je Šengelija. Nije uspeo da vrati Moneke. Panter se u utkamicu uveo pogocima sa linije penala.

2' - Veseli je pogodio šut sa poludistance. Upisao se i Moneke koji je popravio promašaj Dobrića.

1' - Počela je utakmica, a oba tima su promašila polaganje. Na jednoj strani Moneke, a na drugoj Šengelija. Prve poene postigao je Miler Mekintajer.

Crvena zvezda meč počinje u petorci: Kodi Miler Mekintajer, Džordan Nvora, Ognjen Dobrić, Čima Moneke, Donatas Moteijunas. Barselona duel kreće u sastavu: Tomas Satoranski, Kevin Panter, Vil Klajburn, Tornike Šenglelija, Jan Veseli.

Uoči meča:

Crveno-beli su ove sezone kod kuće izgubili samo u 1. kolu od Olimpije Milano (82:92), potom su redom rušili: Žalgiris (88:79), Real Madrid (90:75), Baskoniju (90:72), Asvel (79:65), Panatinaikos (86:68), Monako (91:79) i Olimpijakos (90:81).

Po svemu ovom jasno je da Katalonce očekuje težak zadatak. Ipak, tim Ćavija Paskvala je ove sezone već slavio u Beogradu, pošto je bio bolji od Partizana (78:76).

Takođe, Barselona zna kako protiv Zvezde u prestonici Srbije. Crveno-beli su kao domaćini poslednji put pobedili španskog velikana 2017. godine (90:82).

Ipak, sigurno da svi koji navijaju za srpski klub ne zaboravljaju kako su Katalonci trijumfovali prošle sezone. Tada je bilo 98:94 posle produžetka, ali sudije su u dobroj meri pomogle ovom timu da slavi.

Kad je Zvezda u pitanju pred ovaj duel pojavili su se novi problemi sa povredama. Uroš Plavšić i Jago Dos Santos će biti van tima, uz od ranije odsutne Hasijela Rivera, Džoela Bolomboja, Tajsona Kartera i Ajzeu Kenana.

Dobra vest Sašu Obradovića je da se od povrede oporavio centar Ebuka Izundu i naći će se u ekipi.

Paskval takođe ima problema, ali znatno manje. U sastavu neće biti Nikolas Laprovitola i Huan Njunjez, dok je Dario Brizuela pod znakom pitanja.

Podsetimo, Crvena zvezda trenutno ima učinak 9-4, a Katalonci su na 8-5.

