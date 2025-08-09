SKUPŠTINA SRPSKE ODBACUJE ODLUKU CIK-A: Nisu iznad Ustava Republike Srpske - Šmit godinama temeljno pripremao teren za ovo

PRESTANAK mandata predsednika Republike Srpske odlukom Centralne izborne komisije BiH je neustavan, nije u skladu sa Ustavom Srpske, tako da ne može imati pravno dejstvo, niti uticati na legitimno izabranog predsednika, navedeno u Informaciji koju bi Narodna skupština Srpske trebalo da razmatra na posebnoj sednici.

Posebna sednica NS RS / Foto Novosti

U dokumentu se ističe da je prestanak mandata odlukom CIK-a direktno suprotan Ustavu Republike Srpske, a indirektno i Ustavu BiH.

"CIK BiH potvrđuje, ali ne daje mandat, te ga ne maže ni oduzeti. Mandat daju građani izražavajući svoju slobodnu volju u izbornom procesu. CIK BiH nije iznad Ustava Republike Srpske i kao takav svojim aktima ne može poništavati akte veće pravne snage", objašnjava se u Informaciji.

Ukazuje se na član 87 Ustava Republike Srpske, koji navodi da "Predsedniku Republike prestaje mandat pre isteka vremena na koje je biran u slučaju ostavke ili opoziva".

"Ustavom Republike Srpske predviđeni su razlozi za prestanak mandata predsednika Republike pre isteka vremena na koje je izabran. Među navedenim razlozima nema sudske presude ili odluke visokog predstavnika. Izborni zakon BiH ne može proširivati razloge za raniji prestanak mandata, jer su ovi razlozi ustavna materija, koju zakon ne može dodatno da razrađuje i dopisuje", navedeno je u Informaciji.

Ukazuje se i na Član 88, Ustava Republike Srpske, koji definiše da je "predsednik Republike odgovoran građanima i oni ga mogu opozvati istim postupkom po kome su ga i izabrali".

"Prema toma, postoji mogućnost opoziva predsednika Republike, a iz ustavne norme sledi da bi takav postupak podrazumevao referendumsko izjašnjavanje građana", navedeno je u Informaciji.

Prihvatanjem predmetnog postupanja CIK-a, dodaje se u Informaciji, bio bi prihvaćen unitaristički koncept BiH u kojem neće biti Republike Srpske.

Navodi se da je cilj drugostepene presude Suda BiH predsedniku Republike Srpske i odluke CIK-a BiH da se kroz primenu unitarističkog koncepta poništi Ustav Republike Srpske, te sruši dejtonsko i ustavno uređenje BiH.

Kako je istaknuto, ustavi entiteta imaju najvišu pravnu snagu nakon Ustava BiH, te se u sukobu zakona BiH i Ustava Republike Srpske mora poći od činjenice da je Ustav Republike Srpske akt veće pravne snage, usklađen sa dejtonskim Ustavom i da se kao takav mora poštovati.

Foto: V. Tripić

Dodaje se i da se navedenim odlukama, koje su isključivo političke prirode, pokušava obrisati i poništiti volja srpskog naroda - jednog konstitutivnog naroda u BiH, odnosno volja više od 300.000 glasača i rezultati demokratski sprovedenih izbora.

U Informaciji se podseća da je nelegalni i nelegitimni stranac Kristijan Šmit, 2024. godine doneo odluku kojom je nametnuo Zakon o izmenama i dopunama Izbornog zakona BiH, kojim su propisani dodatni razlozi za prestanak mandata izabranom članu organa vlasti svim nivoima u BiH pre isteka vremena na koje je izabran.

Prema tim izmenama, dodatni razlozi za prevremeni prestanak mandata su pravosnažna sudska presuda kojom se izriče mera bezbednosti zabrane obavljanja određenog zanimanja, delatnosti ili dužnosti koja predstavlja funkciju izabranog člana u organu vlasti.

"Uz izmene i dopune Krivičnog zakona BiH koja je nametnuo 2023. godine, jasno je da je Šmit godinama temeljno pripremao pravni i politički teren kako bi pokušao iz političkog života eliminisali demokratski i od naroda izabranog predsednika Republike Srpske Milorada Dodika", naglašava se u informaciji.

Kako se pojašnjava u dokumentu, planski je osmišljen i godinama pripreman državni udar na Republiku Srpsku kroz odluku redovnog suda.

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ranije je istakao da će termin posebne sednice o presudi Suda BiH predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i odluci CIK-a BiH o prestanku mandata predsedniku Republike, te zauzimanju stava Skupštine o budućim aktivnostima republičkih institucija biti određen kada se kompletira dokumentacija.

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1