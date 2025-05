HELEZ UZALUD PRETI, SRPSKI ZVANIČNICI NA OBELEŽAVANJU DANA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE: Oštre reakcije na poruke ministra odbrane u SM BiH

NAREDBA Zukana Heleza, ministra odbrane u Savetu ministara (SM) BiH kojom je, kako tvrdi, lično zabranio predsedniku Srpske Miloradu Dodiku, Nenadu Stevandiću predsedniku NS Republike Srpske i premijeru Radovanu Viškoviću pristup vojnim objektima, odnosno kasarni "Kozara" u Banjaluci, na proslavu 12. maja Dana vojske Republike Srpske, neće se primenjivati i Helez nema pravo da uvodi takve zabrane, poruka je iz Srpske.

Milorad Dodik, Foto SRNA

Srpski član i predsedavajuća PBiH Željka Cvijanović poručila je ministru Helezu da bi mu bilo pametnije da prestane sa uzurpatorskim namerama.

Na pitanje da prokomentariše Helezovo "naređenje" da zvaničnici Republike Srpske ne smeju pristupiti lokacijama Oružanih snaga BiH, Cvijanovićeva je odgovorila da Helez ne može nikome ništa zabranjivati, jer je vrhovni komandant Oružanih snaga BiH Predsedništvo, a ne on.

Zamenik ministra odbrane u SM Aleksandar Goganović rekao je da ministar Zukan Helez nema zakonska ovlašćenja da izdaje naređenja da zvaničnici Srpske ne smeju pristupiti lokacijama Oružanih snaga BiH, i poručio da će Dan Vojske Republike Srpske i Trećeg pešadijskog Republika Srpska puka časno i dostojanstveno biti obeležen 12. maja.

- Naš Kabinet nije dao saglasnost na tu odluku, niti Helez ima zakonska ovlašćenja da izdaje takva naređenja, jer je Predsedništvo BiH, po zakonu o odbrani, vrhovni komandant Oružanih snaga - naveo je Goganović.

Vrhovna komandna ovlašćenja IAKO Ministarstvo odbrane BiH ima ovlašćenja da uvodi bezbednosne mere kada proceni da postoji pretnja po vojne objekte ili osoblje, pravna utemeljenost ovakve naredbe izaziva određene dileme i političke pristrasnosti. Naime, operativna nadležnost nad Oružanim snagama pripada Zajedničkom štabu, dok vrhovna komandna ovlašćenja ima Predsedništvo BiH.

Inače, ministar odbrane u SM BiH Zukan Helez izdao je naređenje načelniku Zajedničkog štaba oružanih snaga BiH da se Dodiku, Stevandiću i Viškoviću ne sme dopustiti prilazak vojnim objektima BiH.

Helez je izjavio da je naredbu izdao nakon određenih saznanja da predsednik Dodik imao nameru da se pojavi i obrati na obeležavanju godišnjice Trećeg pešadijskog RS puka, 12. maja u kasarni "Kozara" u Banjaluci.

- Dobio sam neke signale da bi mogli biti i da bi se mogli obratiti. Pošto je ovo državna imovina, naše, znači vojna lokacija, izdao sam naredbu da im se ne dozvoli ulazak, jer su begunci od zakona. To sam poslao i Zajedničkom štabu, kao i OHR-u, Euforu, Komandi NATO štaba u Sarajevu, Tužilaštvu i Sudu, OBA, SIPA - svima koji po zakonu treba to da spreče i dužni su da to urade - pojasnio je Helez.