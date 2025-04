NARODNE OBVEZNICE PO CENI OD 100 MARAKA: Vlada RS emituje pet miliona KM u hartijama od vrednosti za stanovništvo

VLADA Srpske usvojila je Odluku o prvoj emisiji obveznica Republike Srpske primarno namenjenih stanovništvu odnosno štedne obveznice, kojom se uvodi nova hartija od vrednosti kao lako dostupna investiciona mogućnost, prihvatljiva malim ulagačima.

Foto Nezavisne Novine

Prodaja štednih obeveznica počela je juče i trajaće do 5. aprila. Putem Banjalučke berze u svakom trenutku vlasnik hartije od vrednosti imaće priliku da je proda.

Primarni cilj ove emisije je podizanje svesti građana o tržištu hartija od vrednosti i njihova finansijska edukacija, a samim tim i dalji razvoj domaćeg tržišta kapitala, pojašnjavaju u Vladi RS.

- Ciljana nominalna vrednost emisije je pet miliona KM, a osnovni uslovi su godišnja kamatna stopa od 4,5 odsto, sa rokom dospeća dve godine od dana registracije. Kamata će vlasnicima biti isplaćivana polugodišnje - objašnjavaju u Vladi RS.

Dalje pojašnjavaju da će štedne obveznice biti pristupačan finansijski instrument građanima Republike Srpske, s obzirom na to da minimalni iznos upisa po investitoru iznosi 100 KM, dok je nominalna vrednost jedne štedne obveznice jedna KM.

- Svaki punoletni građanin moći će da kupovinu izvrši ličnim upisom putem JP "Pošte Srpske" ili upisom kod ovlašćenih berzanskih posrednika - poručili su iz Vlade.

Investitori IZ Vlade objašnjavaju i da investitori koji kupe štedne obveznice imaju opciju da ih čuvaju do roka dospeća ili da ih prodaju na sekundarnom tržištu u slučaju da im se ukaže potreba za povratom uloženog novca, kao i stečenom kamatom.

Ekonomisti smatraju da je ova odluka dobra i pokazala se kao pozitivna u zemljama koje su realizovale ovakav projekat, poput Hrvatske.

- Kada se kupe narodne obveznice, to ima pozitivne efekte. Ukupno raste nacionalna ekonomija zbog stavljanja tog novca u funkciju. On ima i višestruk efekat kroz investicije, jer kad građanin kupi to je investicija. Ovo je bolja investicija nego u nekretnine. Građani će to uraditi i zbog prinosa kojeg obveznica donosi, a kroz dalju upotrebu tog novca efekat se povećava - pojasnio je dekan Ekonomskog fakulteta u Banjaluci Milenko Krajišnik.