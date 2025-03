OBREN PETROVIĆ OSLOBOĐEN KRIVICE: Okružni sud Banjaluka presudio u slučaju poplava u Doboju 2014. kada je stradalo 11 ljudi

BIVŠI gradonačelnik Doboja Obren Petrović i nekadašnji šef odseka Civilne zaštite Grada Doboja Milko Vidaković oslobođeni su optužbe za izazivanje opšte opasnosti u vezi sa katastrofalnim poplavama u Doboju 2014. godine. Presudu je izrekao Okružni sud u Banjaluci, a predsednica Veća Zorica Baroš navela je da tužilaštvo tokom postupka nije dokazalo krivicu Petrovića i Vidakovića.

Obren Petrović suđenje foto mondo ba

Obojici je na teret stavljeno da nisu adekvatno delovali, i da su propustili da uzbune i upozore građane na dolazak poplavnog talasa u kojem je poginulo 11 osoba i pričinjena je šteta od oko 173 miliona KM.

Suđenje Petroviću i Vidakoviću počelo je 30. avgusta 2023. godine. Tužilac Mustafa Jupić, u svom završnom obraćanju, poručio je da je tužilaštvo dokazalo da su optuženi počinili krivično delo koje im se stavlja na teret.

- Tužilaštvo je izvelo dovoljno dokaza koji bi dokazali krivicu optuženih - rekao je Jupić i zatražio da se dvojica optuženih osude u skladu sa zakonom.

Branioci optuženih predložili su sudu da ih oslobodi. Dragan Radović, branilac optuženog Obrena Petrovića, istakao je da nakon izvedenih dokaza tužilaštvo nije dokazalo krivična dela opisana u optužnici.

Žalba PRESUDA nije pravosnažna, a tužilac Mustafa Jupić kratko je naveo da će uložiti žalbu Vrhovnom sudu Republike Srpske.

- Petrović je preduzimao sve mere i aktivnosti kako bi zaštitio stanovništvo od poplava - rekao je Radović, dodavši da materijalni dokazi tužilaštva ne potvrđuju navode iz optužnice.

Petroviću i Vidakoviću na teret se stavlja da su propustili da uzbune i upozore građane na dolazak poplava čime su izazvali opasnost za život ljudi i imovine.

- Usled propuštanja preduzimanja propisanih mera u kritičnom vremenskom periodu, izazvali su opasnost za živote ljudi i imovine većeg obima, usled čega je nastupila smrt 11 osoba i veća imovinska šteta - navodi se u optužnici.

To se dešavalo u periodu od 13. do 17. maja 2014, u vreme katastrofalnih poplava, a u to vreme Petrović je bio gradonačelnik, i komandant gradskog Štaba za vanredne situacije, dok je Vidaković bio i načelnik gradskog Štaba za vanredne situacije.