Torte i kolači

KIKIRIKI ČOKO ZALOGAJČIĆI: Recept za male energetske bombe pune ukusa

Milena Tomasevic

14. 11. 2025. u 11:00

Ovi mini zalogajčići sa kikirikijem i čokoladom savršeni su kao užina, posle treninga ili uz popodnevnu kafu. Brzi su za pripremu, zdraviji od klasičnih slatkiša i puni proteina i zdravih masti.

КИКИРИКИ ЧОКО ЗАЛОГАЈЧИЋИ: Рецепт за мале енергетске бомбе пуне укуса

FOTO: Novosti

Sastojci

Za bazu:

  • 1/2 šolje ovsenog brašna
  • 1/8 šolje tečnog kikiriki putera
  • 1/8 šolje javorovog sirupa
  • 1 kašika bademovog mleka
  • 1 kašičica ekstrakta vanile

Za fil:

  • 1/2 šolje tečnog kikiriki putera
  • 1 kašika kokosovog ulja
  • 1 kašika javorovog sirupa
  • 1/2 šolje mlevenog kikirikija

Za čokoladni preliv:

  • 3/4 šolje čokoladnih kapljica
  • 1 kašika kokosovog ulja

Priprema

Sve sastojke za bazu dobro izmešajte. Utisnite smesu u kalup obložen papirom za pečenje.

Izmešajte sve sastojke za fil do kremaste teksture. Rasporedite preko baze.

Rastopite čokoladu sa kokosovim uljem i prelite preko fila.  Stavite u frižider da se stegne 1 sat. Isecite na zalogajčiće i uživajte!

Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Štednja – najpouzdaniji način da svoje planove pretvorite u stvarnost

Štednja – najpouzdaniji način da svoje planove pretvorite u stvarnost