KIKIRIKI ČOKO ZALOGAJČIĆI: Recept za male energetske bombe pune ukusa
Ovi mini zalogajčići sa kikirikijem i čokoladom savršeni su kao užina, posle treninga ili uz popodnevnu kafu. Brzi su za pripremu, zdraviji od klasičnih slatkiša i puni proteina i zdravih masti.
Sastojci
Za bazu:
- 1/2 šolje ovsenog brašna
- 1/8 šolje tečnog kikiriki putera
- 1/8 šolje javorovog sirupa
- 1 kašika bademovog mleka
- 1 kašičica ekstrakta vanile
Za fil:
- 1/2 šolje tečnog kikiriki putera
- 1 kašika kokosovog ulja
- 1 kašika javorovog sirupa
- 1/2 šolje mlevenog kikirikija
Za čokoladni preliv:
- 3/4 šolje čokoladnih kapljica
- 1 kašika kokosovog ulja
Priprema
Sve sastojke za bazu dobro izmešajte. Utisnite smesu u kalup obložen papirom za pečenje.
Izmešajte sve sastojke za fil do kremaste teksture. Rasporedite preko baze.
Rastopite čokoladu sa kokosovim uljem i prelite preko fila. Stavite u frižider da se stegne 1 sat. Isecite na zalogajčiće i uživajte!
Prijatno!
