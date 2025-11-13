Torte i kolači

ROZEN KOLAČ S KIKIRIKIJEM: Recept za kolač koji ćete obožavati

Milena Tomasevic

13. 11. 2025. u 20:52

Ako volite spoj jednostavnosti i bogatog ukusa, ovaj Rozen kolač s kikirikijem biće vaš novi favorit.

РОЗЕН КОЛАЧ С КИКИРИКИЈЕМ: Рецепт за колач који ћете обожавати

FOTO: Novosti

Sastojci

Za fil:

  • 600 gr kristal šećera
  • 1 dcl vode
  • 250 gr margarina
  • 600 gr pečenog, neslanog, mlevenog kikirikija
  • sok i kora 1 limuna
  • 1 pakovanje posnih rozen kora

Za glazuru:

  • 250 gr šećera u prahu
  • 3 kašike kipuće vode
  • nekoliko kapi soka od limuna

Priprema

U šerpu sipajte šećer i vodu, pa kuvajte dok se šećer ne otopi i ne počne blago da karamelizuje. Dodajte margarin i mešajte dok se potpuno ne istopi. Skinite sa ringle i umešajte mleveni kikiriki (odvojiti oko 3 kašike za posipanje) i rendanu koru limuna. Kore odmah premažite toplim filom i slažite jednu preko druge. Kada su sve kore premazane, kolač prekrijte papirom za pečenje i pritisnite nečim teškim. Ostavite da odstoji nekoliko sati ili preko noći. Za glazuru, umutite šećer u prahu sa kipućom vodom i nekoliko kapi limuna dok ne postane glatko. Prelijte poslednju koru glazurom i pospite preostalim mlevenim kikirikijem.

Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Štednja – najpouzdaniji način da svoje planove pretvorite u stvarnost

Štednja – najpouzdaniji način da svoje planove pretvorite u stvarnost