ROZEN KOLAČ S KIKIRIKIJEM: Recept za kolač koji ćete obožavati
Ako volite spoj jednostavnosti i bogatog ukusa, ovaj Rozen kolač s kikirikijem biće vaš novi favorit.
Sastojci
Za fil:
- 600 gr kristal šećera
- 1 dcl vode
- 250 gr margarina
- 600 gr pečenog, neslanog, mlevenog kikirikija
- sok i kora 1 limuna
- 1 pakovanje posnih rozen kora
Za glazuru:
- 250 gr šećera u prahu
- 3 kašike kipuće vode
- nekoliko kapi soka od limuna
Priprema
U šerpu sipajte šećer i vodu, pa kuvajte dok se šećer ne otopi i ne počne blago da karamelizuje. Dodajte margarin i mešajte dok se potpuno ne istopi. Skinite sa ringle i umešajte mleveni kikiriki (odvojiti oko 3 kašike za posipanje) i rendanu koru limuna. Kore odmah premažite toplim filom i slažite jednu preko druge. Kada su sve kore premazane, kolač prekrijte papirom za pečenje i pritisnite nečim teškim. Ostavite da odstoji nekoliko sati ili preko noći. Za glazuru, umutite šećer u prahu sa kipućom vodom i nekoliko kapi limuna dok ne postane glatko. Prelijte poslednju koru glazurom i pospite preostalim mlevenim kikirikijem.
Prijatno!
