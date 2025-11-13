BOŽIĆNA TORTA SA KANDIRANIM VOĆEM: Ukus tradicije, porodice i praznične radosti

SOČNA, mirisna i bogata voćem i začinima, ova torta je simbol porodičnog okupljanja, topline i ljubavi koja se deli za prazničnom trpezom.

FOTO: Novosti

Sastojci:

3 jaja

1 šolja smeđeg šećera

1 šolja otopljenog putera

1 šolja mleka

2 šolje pšeničnog brašna

1 kašika praška za pecivo

1 kašičica mlevenog cimeta

1 prstohvat muškatnog oraščića

1 šolja kandiranog voća

1 šolja suvog grožđa

½ šolje seckanih kajsija

½ šolje oraha ili kestena (po želji)

2 kašike ruma

Priprema:

Umutite jaja sa šećerom dok se ne formira lagana, kremasta smesa. Dodajte otopljeni puter i mleko, pa dobro izmešajte. Postepeno dodajte brašno, prašak za pecivo i začine.

Dodajte kandirano i sušeno voće, kao i rum ako želite intenzivniji ukus. Sve lagano izmešajte i sipajte u podmazan i brašnom posut kalup.

Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 40–50 minuta, dok torta ne porumeni i ne postane mirisna.

Uživajte!