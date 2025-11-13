BOŽIĆNA TORTA SA KANDIRANIM VOĆEM: Ukus tradicije, porodice i praznične radosti
SOČNA, mirisna i bogata voćem i začinima, ova torta je simbol porodičnog okupljanja, topline i ljubavi koja se deli za prazničnom trpezom.
Sastojci:
- 3 jaja
- 1 šolja smeđeg šećera
- 1 šolja otopljenog putera
- 1 šolja mleka
- 2 šolje pšeničnog brašna
- 1 kašika praška za pecivo
- 1 kašičica mlevenog cimeta
- 1 prstohvat muškatnog oraščića
- 1 šolja kandiranog voća
- 1 šolja suvog grožđa
- ½ šolje seckanih kajsija
- ½ šolje oraha ili kestena (po želji)
- 2 kašike ruma
Priprema:
Umutite jaja sa šećerom dok se ne formira lagana, kremasta smesa. Dodajte otopljeni puter i mleko, pa dobro izmešajte. Postepeno dodajte brašno, prašak za pecivo i začine.
Dodajte kandirano i sušeno voće, kao i rum ako želite intenzivniji ukus. Sve lagano izmešajte i sipajte u podmazan i brašnom posut kalup.
Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 40–50 minuta, dok torta ne porumeni i ne postane mirisna.
Uživajte!
