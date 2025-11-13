Torte i kolači

BOŽIĆNA TORTA SA KANDIRANIM VOĆEM: Ukus tradicije, porodice i praznične radosti

Milena Tomasevic

13. 11. 2025. u 21:05

SOČNA, mirisna i bogata voćem i začinima, ova torta je simbol porodičnog okupljanja, topline i ljubavi koja se deli za prazničnom trpezom.

БОЖИЋНА ТОРТА СА КАНДИРАНИМ ВОЋЕМ: Укус традиције, породице и празничне радости

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 3 jaja
  • 1 šolja  smeđeg šećera
  • 1 šolja  otopljenog putera
  • 1 šolja mleka
  • 2 šolje pšeničnog brašna
  • 1 kašika praška za pecivo
  • 1 kašičica mlevenog cimeta
  • 1 prstohvat muškatnog oraščića
  • 1 šolja  kandiranog voća
  • 1 šolja  suvog grožđa
  • ½ šolje  seckanih kajsija
  • ½ šolje oraha ili kestena (po želji)
  • 2 kašike ruma 

Priprema:

Umutite jaja sa šećerom dok se ne formira lagana, kremasta smesa. Dodajte otopljeni puter i mleko, pa dobro izmešajte. Postepeno dodajte brašno, prašak za pecivo i začine.

Dodajte kandirano i sušeno voće, kao i rum ako želite intenzivniji ukus. Sve lagano izmešajte i sipajte u podmazan i brašnom posut kalup. 

Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 40–50 minuta, dok torta ne porumeni i ne postane mirisna.

Uživajte!

