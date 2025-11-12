BRAUNIJI SA BANANOM I KARAMELOM: Pravi san za ljubitelje čokolade!

MEKI, sočni i neodoljivo mirisni – ovi brauniji su savršen spoj čokolade, banane i karamele!

FOTO: Novosti

Svaki zalogaj je mali raj za ljubitelje deserta — bogat i sa savršenom dozom slatkoće.

Sastojci:

Za testo za braunije:

125 gr univerzalnog brašna (tip 405 ili 550)

60 gr nezaslađenog kakao praha

200 gr šećera

125 gr neslanog putera, otopljenog

2 velika jaja

½ kašičice ekstrakta vanile

½ kašičice praška za pecivo

¼ kašičice soli

Za fil:

125 gr pasirane banane (približno 1 zrela banana)

125 gr karamel sosa

Za ukrašavanje (po želji):

kriške banane

dodatni karamel sos

Priprema:

U činiji pomešajte brašno, kakao, prašak za pecivo i so. U drugoj posudi umutite jaja sa šećerom, vanilom i otopljenim puterom.

Postepeno dodajte suve sastojke u mokre i mešajte dok se ne sjedini. U manjoj posudi pomešajte pasiranu bananu i karamel sos. Polovinu smese za braunije sipajte u pleh obložen papirom za pečenje. Preko rasporedite fil od banane i karamele, pa dodajte ostatak testa. Lagano provucite kašikom kroz smesu da napravite efekat mramora. Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 25–30 minuta (u zavisnosti od rerne).

Brauniji treba da ostanu blago vlažni u sredini.

Ohladite, isecite na kocke i po želji prelijte dodatnim karamelom i ukrasite svežim kriškama banane.

Uživajte!