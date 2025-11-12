Torte i kolači

BRAUNIJI SA BANANOM I KARAMELOM: Pravi san za ljubitelje čokolade!

Milena Tomasevic

12. 11. 2025. u 07:44

MEKI, sočni i neodoljivo mirisni – ovi brauniji su savršen spoj čokolade, banane i karamele!

БРАУНИЈИ СА БАНАНОМ И КАРАМЕЛОМ: Прави сан за љубитеље чоколаде!

FOTO: Novosti

Svaki zalogaj je mali raj za ljubitelje deserta — bogat i sa savršenom dozom slatkoće.

Sastojci:
Za testo za braunije:

  • 125 gr univerzalnog brašna (tip 405 ili 550)
  • 60 gr nezaslađenog kakao praha
  • 200 gr šećera
  • 125 gr neslanog putera, otopljenog
  • 2 velika jaja
  • ½ kašičice ekstrakta vanile
  • ½ kašičice praška za pecivo
  • ¼ kašičice soli

Za fil:

  • 125 gr pasirane banane (približno 1 zrela banana)
  • 125 gr karamel sosa
  • Za ukrašavanje (po želji):
  • kriške banane 
  • dodatni karamel sos 

Priprema:

U činiji pomešajte brašno, kakao, prašak za pecivo i so. U drugoj posudi umutite jaja sa šećerom, vanilom i otopljenim puterom.

Postepeno dodajte suve sastojke u mokre i mešajte dok se ne sjedini. U manjoj posudi pomešajte pasiranu bananu i karamel sos. Polovinu smese za braunije sipajte u pleh obložen papirom za pečenje. Preko rasporedite fil od banane i karamele, pa dodajte ostatak testa. Lagano provucite kašikom kroz smesu da napravite efekat mramora. Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 25–30 minuta (u zavisnosti od rerne).

Brauniji treba da ostanu blago vlažni u sredini.
Ohladite, isecite na kocke i po želji prelijte dodatnim karamelom i ukrasite svežim kriškama banane.

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću