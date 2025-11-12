BRAUNIJI SA BANANOM I KARAMELOM: Pravi san za ljubitelje čokolade!
MEKI, sočni i neodoljivo mirisni – ovi brauniji su savršen spoj čokolade, banane i karamele!
Svaki zalogaj je mali raj za ljubitelje deserta — bogat i sa savršenom dozom slatkoće.
Sastojci:
Za testo za braunije:
- 125 gr univerzalnog brašna (tip 405 ili 550)
- 60 gr nezaslađenog kakao praha
- 200 gr šećera
- 125 gr neslanog putera, otopljenog
- 2 velika jaja
- ½ kašičice ekstrakta vanile
- ½ kašičice praška za pecivo
- ¼ kašičice soli
Za fil:
- 125 gr pasirane banane (približno 1 zrela banana)
- 125 gr karamel sosa
- Za ukrašavanje (po želji):
- kriške banane
- dodatni karamel sos
Priprema:
U činiji pomešajte brašno, kakao, prašak za pecivo i so. U drugoj posudi umutite jaja sa šećerom, vanilom i otopljenim puterom.
Postepeno dodajte suve sastojke u mokre i mešajte dok se ne sjedini. U manjoj posudi pomešajte pasiranu bananu i karamel sos. Polovinu smese za braunije sipajte u pleh obložen papirom za pečenje. Preko rasporedite fil od banane i karamele, pa dodajte ostatak testa. Lagano provucite kašikom kroz smesu da napravite efekat mramora. Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 25–30 minuta (u zavisnosti od rerne).
Brauniji treba da ostanu blago vlažni u sredini.
Ohladite, isecite na kocke i po želji prelijte dodatnim karamelom i ukrasite svežim kriškama banane.
Uživajte!
Preporučujemo
KARAMEL KOCKE: Miris detinjstva na vašem stolu
11. 11. 2025. u 14:30
JAFA OBLANDA: Savršena kombinacija čokolade, pomorandže i hrskavih oblandi!
05. 11. 2025. u 10:00
ČOKO ORANŽ KOCKE: Slatka harmonija čokolade i pomorandže
05. 11. 2025. u 09:24
BLUMBERG NAJAVLjUJE NOVA OTKRIĆA: Zelenski je možda umešan u korupcionašku aferu koja trese Ukrajinu
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski mogao bi biti umešan u veliki korupcionaški skandal u energetskom sektoru, preneo je američki magazin Blumberg, pozivajući se na izvore u antikorupcionim institucijama.
12. 11. 2025. u 11:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)