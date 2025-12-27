HAOS U UKRAJINI: Zelenski je doneo odluku koja je šokirala mnoge

Rusija se, otkako je počeo rat u Ukrajini, nalazi pod brojnim sankcijama, pa i sportskim, te je za Ruse veliki broj tužnih sportskih vesti stizao u vidu međunarodnih ograničenja. Ali, nastavljaju se i šokantne vesti za brojne ukrajinske sportiste. Razlog? Ne ponašaju se dovoljno "pro-ukrajinski".

Naime, kako javljaju lokalni mediji, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je oduzeo državnu stipendiju evropskoj šampionki u skokovima u vodu Sofiji Liskun.

Ova 23-godišnjakinja je rođena u Lugansku, osvojila j srebra na Svetskom prvenstvu u "miku"(2022), a evropska šampionka je u ekipnom takmičenju (2018) i sinhronizovanim skokovima u vodu (2024)

Njen trener, Aleskandra Sergejevna Sendzjuk, takođe je ostala bez stipendije, a sama sportistkinja je najavila za list "Izvestija" da će se odreći ukrajinskog državljanstva i prihvatiti rusko.

Ali, nije Sofija Liskun jedina za koju je Zelenski doneo takvu ili vrlo sličnu odluku.

Podsetimo, evo kako se o tome svojevremeno oglasio ukrajinski medij "Tribina":

"Ministarstvo omladine i sporta (Ukrajine) objavilo je oduzimanje sportskih zvanja jednom broju sportista.

Konkretno, Anatoliju Timoščuku (legendarnom fudbaleru, prim. prev.) i Sergeju Karjakinu (čuvenom šahisti, svojevremeno najmlađem velemajstoru na svetu, a ekipnom prvaku planete i šampionu sveta u brzom šahu, prim. prev.) oduzete su titule „Zaslužni majstor sporta Ukrajine“ i „Majstor sporta Ukrajine“, a Kahi Kaladzeu (slavnom fudbaleru) oduzeto je zvanje „Majstora sporta Ukrajine međunarodne klase“.

Veslačici Larisi Žalinskoj, koja je služila u Nacionalnoj gardi i otišla u Rusiju, oduzete su titule „majstora sporta Ukrajine međunarodne klase“ i „majstora sporta Ukrajine“.

Naziv „majstora sporta Ukrajine“ oduzet je i černjevačkom karatisti Jevhenu Pilipjuku, koji se nije vratio u Ukrajinu posle turnira u Veneciji, i njegovoj supruzi Dariji Pilipjuk.

Kompletna lista:

Titula „Zaslužni majstor sporta Ukrajine“ oduzeta je: Anatoliju Timoščuku (fudbal) i Sergeju Karjakinu (šah)

Titula „Zaslužni trener Ukrajine“ je oduzeta: Serhiju Stepanenki (biciklizam)

Titula „majstor sporta Ukrajine internacionalne klase“ oduzeta je: Larisi Žalinskoj (veslanje), Kahi Kaladzeu (fudbal), Olegu Mosuru (ukrajinsko rvanje), Aleksandru Oščepkovu (univerzalne borbe), Juriju Vasilišinu (borbeni džu-džicu) i Marku Bojčujkuju i Volodimir Kuruoglu (pauerlifting za osobe sa oštećenim vidom)

Oduzeta je titula „majstora sporta Ukrajine“ (neki sportisti se pominju više puta, jer su im oduzete titule u nekoliko sportova): Dmitro Hruščak (bijatlon), Vladislav Atamasov (slobodno rvanje), Larisa Žalinska (veslanje), Anatolij Timoščuk (Fudbal), Jevgenij Pilipjuk (karate), Oleksandar Oščepkov (univerzalna borba), Dmitro Makarov, Timur Kurbankadijev, Artem Melkumjan, Andrij Stojan (mešovite borilačke veštine (MMA) a i sambo), Tural Ramil, Olga Baširov (kik-boks), Darina Korolovič (tekvondo), Oleksandar Magda (fudbal na pesku), Sergej Karjakin (šah), Vladimir Kuruoglu (pauerlifting za osobe sa oštećenim vidom)", ističe se u pomenutom tekstu.

Saopštenje ukrajinskog ministarstva možete u celosti pogledati nakon klika ovde.

Timošuk pobedio Ukrajinu na Sudu u Lozani, ali...

Podsetimo, 11. marta 2022. godine, Kontrolno-disciplinski komitet Ukrajinskog fudbalskog saveza (UAF) oduzeo je Timoščuku trenersku licencu, kao i sve nacionalne titule koje je osvojio kao fudbaler. Razlog za to je što je nastavio da radi u peterburškom Zenitu nakon što se situacija između Rusije i Ukrajine pogoršala.

Anatolij Timoščuk / FOTO: EPA

On je kasnije uložio žalbu na odluku Žalbenom odboru UAF-a, ali je njegova žalba odbijena. Sud za sportsku arbitražu (CAS) razmatrao je Timoščukovu žalbu 22. aprila, a 18. novembra se saznalo da je CAS uvažio Timoščukovu tužbu protiv UAF.

Međutim, iako je Fudbalski savez Ukrajine poklekao pred odlukom CAS-a, Timoščuka je sad zadesio novi udarac iz domovine - pomenuto oduzimanje najvećih sportskih zvanja.

Sergej Karjakin - "Putinov čovek"

Karjakin, svojevremeno i reprezentativac Ukrajine, a od 2009. član ruskog državnog tima kao Rus iz Simferopolja, bio je svetski šampion u brzom (2012.) i blic šahu (2016), dvostruki je pobednik Svetskog ekipnog prvenstva u sastavu reprezentacije Rusije (2013, 2019).

Šampion je Svetskog prvenstva 2015, finalista Svetskog prvenstva 2021. Od 12. septembra 2024. je senator Ruske Federacije, pristupio je i Komitetu Saveta Federacije za socijalnu politiku, a član je stranke "Jedinstvena Rusija", u svetu znane i kao "Putinova stranka".

Njemu je Evropska unija uvela sankcije, baš kao i legendarnom ruskom olimpijskom šampionu, o čemu su vas "Novosti" već izvestile.



