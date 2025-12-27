Svet

UKRAJINCI PONOVO IZVRŠILI NAPAD NA KURSK: Ima mrtvih, korišćeno ubojito naoružanje

В.Н.

27. 12. 2025. u 15:36

NAJMANjE jedna osoba poginula je u napadu ukrajinskog drona na rusku Kursku oblast, saopštio je načelnik oblasti Aleksandar Hinštajn.

Foto: Profimedia

Hinštajn je napisao na Telegramu da je dron pogodio dvorište kuće u selu Urusi u Kurskoj oblasti.

Hinštajn je istakao da se utvrđuje materijalna šteta koja je pričinjena u napadu, prenele su RIA Novosti.

(Tanjug, RIA Novosti)

