DEJAN STANKOVIĆ DOVODI VELIKO POJAČANJE! Jeste da Crvena zvezda mora da spremi milione, ali ima jedna povoljna okolnost! (VIDEO)

Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda obradovaće "delije".

FOTO: TANJUG/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Njih javljaju ruski mediji, a "Novosti" vam prenose u celosti informaciju koju je objavio tamošnji "Meš":

"Crvena zvezda je zainteresovana za defanzivca Lokomotive Lukasa Fasona. Prema saznanjima Meša, novi glavni trener tima, Dejan Stanković, je za njegovo dovođenje.

Treneru se dopada svestranost Brazilca, koji može da igra i u sredini i na levoj strani odbrane. Štaviše, igračev ugovor ističe na leto, što će olakšati pregovore i izbeći nepotrebno trošenje na pojačanja.

Šefovi Crvene vide Fasona kao zamenu za svoje glavne centralne defanzivce: Rodrigaa, koga očekuju u Saudijskoj Arabiji, i Srbina Lekovića. Za njega su zainteresovani klubovi u Italiji i Španiji. Nair Tiknizjan takođe igra za beogradski tim. Bivši saigrač dobro poznaje Brazilca i pomoći će mu da se adaptira.

Sada sve zavisi od toga da li će Lokomotiva postići dogovor sa igračem o produženju ugovora. Fasoneova trenutna vrednost je četiri miliona evra, ali bi njegov ugovor koji ističe mogao da prepolovi tu cenu. Ove sezone, Lukas je odigrao 20 utakmica, uz dve asistencije", ističe pomenuti medij.

Tabela Lige Evrope

Superliga Srbije - tabela

Podsetimo, prvu zvaničnu utakmicu po povratku u Crvenu zvezdu, Dejan Stanković imaće 22. januara protiv Malmea u Švedskoj.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“