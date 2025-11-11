BAKLAVA ČIZKEJK: Savršen spoj tradicije i savremenog ukusa!
OVA baklava čizkejk je kombinacija hrskavih kora, mirisnog meda, pistaća i bogatog sirnog fila – savršen za praznike, slave ili posebne trenutke koji traže nešto više od običnog kolača.
Sastojci:
- 250 gr tankih kora za baklavu
- 120 gr otopljenog putera
- 100 gr krupno seckanih pistaća
- 80 gr oraha (po želji možete kombinovati pola-pola sa pistaćima)
- 2 kašike meda
- 2 kašike šećera
- ½ kašičice cimeta
Za sirni fil:
- 500 gr krem sira (maskarpone ili Filadelfija)
- 200 ml pavlake za šlag
- 100 gr šećera u prahu
- 1 kašika vanilin ekstrakta
- 1 kašika limunovog soka
Za sirup:
- 150 ml vode
- 120 gr šećera
- 2 kašike meda
- nekoliko kapi limunovog soka
Za dekoraciju:
- krupno seckani pistaći
- malo meda (za sjaj i miris)
Priprema:
Umutite otopljeni puter i pripremite kore. U podmazani okrugli kalup ređajte po dve kore, svaku premažite puterom. Nakon svakog trećeg sloja pospite malo mešavine pistaća, oraha, šećera, meda i cimeta. Ponovite postupak dok ne potrošite sve kore. Poslednji sloj treba da budu kore premazane puterom. Pecite na 180°C oko 25 minuta, dok ne dobije zlatnu boju. Ostavite da se ohladi.
2. Priprema sirupa
U šerpu stavite vodu, šećer i med. Kuvajte nekoliko minuta dok ne dobijete blago gust sirup. Dodajte par kapi limunovog soka i ostavite da se prohladi. Prelijte sirup preko pečene i ohlađene kore.
3. Priprema sirnog fila
Umutite krem sir sa šećerom u prahu, vanilom i limunovim sokom. Posebno izradite pavlaku za šlag pa je lagano umešajte u fil. Sipajte fil preko ohlađene baze i poravnajte. Ostavite čizkejk u frižideru najmanje 4 sata, a najbolje preko noći.
4. Završnica
Pre služenja, premažite površinu tankim slojem meda radi sjaja i pospite krupno seckanim pistaćima.
Uživajte!
