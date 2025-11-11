BAKLAVA ČIZKEJK: Savršen spoj tradicije i savremenog ukusa!

OVA baklava čizkejk je kombinacija hrskavih kora, mirisnog meda, pistaća i bogatog sirnog fila – savršen za praznike, slave ili posebne trenutke koji traže nešto više od običnog kolača.

FOTO: Novosti

Sastojci:



250 gr tankih kora za baklavu

120 gr otopljenog putera

100 gr krupno seckanih pistaća

80 gr oraha (po želji možete kombinovati pola-pola sa pistaćima)

2 kašike meda

2 kašike šećera

½ kašičice cimeta

Za sirni fil:

500 gr krem sira (maskarpone ili Filadelfija)

200 ml pavlake za šlag

100 gr šećera u prahu

1 kašika vanilin ekstrakta

1 kašika limunovog soka

Za sirup:

150 ml vode

120 gr šećera

2 kašike meda

nekoliko kapi limunovog soka

Za dekoraciju:

krupno seckani pistaći

malo meda (za sjaj i miris)

Priprema:



Umutite otopljeni puter i pripremite kore. U podmazani okrugli kalup ređajte po dve kore, svaku premažite puterom. Nakon svakog trećeg sloja pospite malo mešavine pistaća, oraha, šećera, meda i cimeta. Ponovite postupak dok ne potrošite sve kore. Poslednji sloj treba da budu kore premazane puterom. Pecite na 180°C oko 25 minuta, dok ne dobije zlatnu boju. Ostavite da se ohladi.

2. Priprema sirupa

U šerpu stavite vodu, šećer i med. Kuvajte nekoliko minuta dok ne dobijete blago gust sirup. Dodajte par kapi limunovog soka i ostavite da se prohladi. Prelijte sirup preko pečene i ohlađene kore.

3. Priprema sirnog fila

Umutite krem sir sa šećerom u prahu, vanilom i limunovim sokom. Posebno izradite pavlaku za šlag pa je lagano umešajte u fil. Sipajte fil preko ohlađene baze i poravnajte. Ostavite čizkejk u frižideru najmanje 4 sata, a najbolje preko noći.

4. Završnica

Pre služenja, premažite površinu tankim slojem meda radi sjaja i pospite krupno seckanim pistaćima.

Uživajte!