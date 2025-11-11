Torte i kolači

BAKLAVA ČIZKEJK: Savršen spoj tradicije i savremenog ukusa!

Milena Tomasevic

11. 11. 2025. u 20:12

OVA baklava čizkejk je kombinacija hrskavih kora, mirisnog meda, pistaća i bogatog sirnog fila – savršen za praznike, slave ili posebne trenutke koji traže nešto više od običnog kolača.

БАКЛАВА ЧИЗКЕЈК: Савршен спој традиције и савременог укуса!

FOTO: Novosti

Sastojci:

Za korice i osnovu:
  • 250 gr tankih kora za baklavu
  • 120 gr otopljenog putera
  • 100 gr krupno seckanih pistaća
  • 80 gr oraha (po želji možete kombinovati pola-pola sa pistaćima)
  • 2 kašike meda
  • 2 kašike šećera
  • ½ kašičice cimeta

Za sirni fil:

  • 500 gr krem sira (maskarpone ili Filadelfija)
  • 200 ml pavlake za šlag
  • 100 gr šećera u prahu
  • 1 kašika vanilin ekstrakta
  • 1 kašika limunovog soka

Za sirup:

  • 150 ml vode
  • 120 gr šećera
  • 2 kašike meda
  • nekoliko kapi limunovog soka

Za dekoraciju:

  • krupno seckani pistaći
  • malo meda (za sjaj i miris)

Priprema: 

1. Priprema kora i osnove

Umutite otopljeni puter i pripremite kore. U podmazani okrugli kalup ređajte po dve kore, svaku premažite puterom. Nakon svakog trećeg sloja pospite malo mešavine pistaća, oraha, šećera, meda i cimeta. Ponovite postupak dok ne potrošite sve kore. Poslednji sloj treba da budu kore premazane puterom. Pecite na 180°C oko 25 minuta, dok ne dobije zlatnu boju. Ostavite da se ohladi.

2. Priprema sirupa

U šerpu stavite vodu, šećer i med. Kuvajte nekoliko minuta dok ne dobijete blago gust sirup. Dodajte par kapi limunovog soka i ostavite da se prohladi. Prelijte sirup preko pečene i ohlađene kore.

3. Priprema sirnog fila

Umutite krem sir sa šećerom u prahu, vanilom i limunovim sokom. Posebno izradite pavlaku za šlag pa je lagano umešajte u fil. Sipajte fil preko ohlađene baze i poravnajte. Ostavite čizkejk u frižideru najmanje 4 sata, a najbolje preko noći.

4. Završnica

Pre služenja, premažite površinu tankim slojem meda radi sjaja i pospite krupno seckanim pistaćima. 

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću