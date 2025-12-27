"U SRBIJI JE NAPRAVLJEN NARATIV DA JE DOZVOLJENO PRETITI UBISTVIMA" Vučić o slučaju Dikića - Sam se neću priključivati tužbi protiv njega

"ŠTO se tiče gospodina Dikića i tužilaca koji kažu da je besmisleno, ja im verujem da je tako bilo. U Srbiji je napravljen narativ da je dozvoljeno pretiti ubistvima, ja sam pažljivo slušao, on je rekao da su potrebi ljudi u predsedništvu da mene izdaju i da će imati olakšavajuću okolnost, da će imati povez na oči, a mene bez poveza", naveo je Vučić danas, prilikom polaganja kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, u kasarni „Banjica“ u Beogradu, odgovarajući na pitanje o novinaru Aleksandru Dikiću koji je pozvao na streljanje Vučića i onih koji ga podržavaju.

Foto: Printscreen

- Imate neke ljude u klubovima koji ne smeju da odu plašeći se šta će da mu skanidraju. Ja idem svaki dan na posao, na svoje radno mesto. Neko da im je viknuo bu, rekli bi kako je to strašno. Kada ih pogledate popreko i kažete ne radiš baš dobro posao, reći će da ih targetiraju. Kad nekome prete ubistvom, oni odmahnu rukom i kažu to nas ne interesuje.

- Sam se neću priključivati tužbi protiv Dikića, tu televiziju sam samo štitio i pomagao, nikada nisam bežao od odgovora na pitanja, a nek im služi na čast sve gluposti koje izgovaraju - Možete vi mene da streljate, Srbija u svojoj istoriji ima najnižu stopu nezaposlenosti i najvišu stopu zaposlenosti. Prvi put u istoriji imamo stabilnu valutu, od kad postojimo. Imamo najveći nivo investicija baš u ovim godinama, iako ništa nismo rasprodavali, kao što su oni. Nismo mi prodali NIS, nego oni. Koliko laži o prodaji EPS-a, Telekoma, a nikom ništa. Sve smo sačuvali u našim rukama, svaki dinar na naplatnoj rampi ide Srbiji. Čestitam penzionerima, primiće najviše penzije u istoriji, jesu li nekad bile veće? Bile su 4 i 5 puta manje u vreme Dinkića i ostalih. Da slušam gluposti u zaduženju, dužni smo 35 milijardi, jeste lažovi jedni nesrećni. 2300 milijardi je zadužena Nemačka, hoćete mi reći da je Nemačka propala? Mi smo bolji od nemačke u odnosu na BDP, jer se nikad ne gledaju apsolutni borjevi, nego u odnosu na BDP. Nikada manje zaduženi nismo bili. Pa ćete reći to su naše pare, lažovi jedni bedni. Koliko ste ljudi ostavili bez posla, to su bile naše pare. Da su oni bili na vlasti u krizi, posle tri dana bismo imali kantice. Evo sad će 80 dana, vi niste videli da mi imamo sankcije i da kap nafte nije došla. Pa streljajte me, zaslužio sam. Vratite blokadera pa da ništa od toga nemamo, da budemo najgori, da imamo kantice, pljačkaške privatizacije, da otpustimo 500 000 ljudi. A ja da bežim i da se sklanjam neću, boriću se dok sam živ protiv onih koji Srbiji hoće loše - zaključio je predsednik Srbije.