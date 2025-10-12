KUGLICE SA MAKOM I ČOKOLADOM: Ove kuglice sa makom lako se prilagođavaju – mogu biti i posne i mrsne
Ako volite mak, ove kuglice će vam postati omiljeni desert. Bez pečenja, sa samo nekoliko sastojaka i prelivene čokoladom — savršene su za posluženje uz kafu ili kao brza poslastica tokom dana. Priprema traje svega 30 minuta!
Sastojci
- 200 gr mlevenog maka
- 1 dl vode
- 2 kašike meda
- 1 vanilin šećer
- 3 kašike žutog šećera
- 70 gr mlevenog keksa
- 180 gr čokolade (za preliv)
Priprema:
U šerpi zagrejati mak, vodu, med i vanilin šećer. Kuvati 7–8 minuta, uz mešanje, dok se ne zgusne. Posebno otopiti šećer, skloniti sa vatre i dodati mak. Umešati keks i od tople mase odmah oblikovati kuglice. Ohladiti u frižideru. Čokoladu otopiti i preliti kuglice. Ostaviti da se stegnu.
Uživajte!
