KUGLICE SA MAKOM I ČOKOLADOM: Ove kuglice sa makom lako se prilagođavaju – mogu biti i posne i mrsne

Milena Tomasevic

12. 10. 2025. u 09:38

Ako volite mak, ove kuglice će vam postati omiljeni desert. Bez pečenja, sa samo nekoliko sastojaka i prelivene čokoladom — savršene su za posluženje uz kafu ili kao brza poslastica tokom dana. Priprema traje svega 30 minuta!

FOTO: Novosti

Sastojci 

  • 200 gr mlevenog maka
  • 1 dl vode
  • 2 kašike meda
  • 1 vanilin šećer
  • 3 kašike žutog šećera
  • 70 gr mlevenog keksa
  • 180 gr čokolade (za preliv)

Priprema:

U šerpi zagrejati mak, vodu, med i vanilin šećer. Kuvati 7–8 minuta, uz mešanje, dok se ne zgusne. Posebno otopiti šećer, skloniti sa vatre i dodati mak. Umešati keks i od tople mase odmah oblikovati kuglice. Ohladiti u frižideru. Čokoladu otopiti i preliti kuglice. Ostaviti da se stegnu.

