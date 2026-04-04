KREMASTA PILETINA SA PIRINČEM: Predlog za lagan ručak

Milena Tomasevic

04. 04. 2026. u 08:00

Ovo je jedno od onih jela koje izgleda kao restoranska hrana, a pravi se veoma lako kod kuće. Sočno pečena piletina u kremastom sosu servirana preko mekog pirinča je savršen ručak ili večera.

КРЕМАСТА ПИЛЕТИНА СА ПИРИНЧЕМ: Предлог за лаган ручак

FOTO: Novosti

Sastojci 

Za piletinu:

  • 400 gr pilećeg belog mesa
  • so i biber po ukusu
  • 1 kašičica suvog origana ili peršuna
  • 2 kašike ulja ili putera

Za sos:

  • 1 manji crni luk (sitno seckan)
  • 2 čena belog luka
  • 200 ml pavlake za kuvanje
  • 150 ml pilećeg bujona (ili voda + kocka)
  • 1 kašika brašna (za gustinu)
  • malo soli i bibera

Prilog:

  • 1 šolja pirinča
  • 2 šolje vode
  • prstohvat soli

Priprema 

Isperite pirinač. Stavite u šerpu sa vodom i malo soli. Kuvajte 12–15 minuta dok ne omekša. Poklopite i ostaviti sa strane.

Isecite piletinu na kocke. Posolite, pobiberite i dodajte začine. Zagrejte ulje u tiganju.
Pecite piletinu 5–7 minuta dok ne dobije zlatnu boju. Izvadite piletinu na tanjir.

Kremasti sos

U isti tiganj dodajte luk i prži 2–3 minuta. Dodajte beli luk (30 sekundi). Umešajte brašno i kratko promešajte. Sipajte bujon pa pavlaku. Kuvajte dok se sos ne zgusne (3–5 minuta). Vratite piletinu u sos i mešajte još 2–3 minuta da upije ukuse.

Stavite pirinač na tanjir. Preko dodajte piletinu sa kremastim sosom. Po želji pospite peršunom.

Prijatno!

Preporučujemo

