KREMASTA PILETINA SA PIRINČEM: Predlog za lagan ručak
Ovo je jedno od onih jela koje izgleda kao restoranska hrana, a pravi se veoma lako kod kuće. Sočno pečena piletina u kremastom sosu servirana preko mekog pirinča je savršen ručak ili večera.
Sastojci
Za piletinu:
- 400 gr pilećeg belog mesa
- so i biber po ukusu
- 1 kašičica suvog origana ili peršuna
- 2 kašike ulja ili putera
Za sos:
- 1 manji crni luk (sitno seckan)
- 2 čena belog luka
- 200 ml pavlake za kuvanje
- 150 ml pilećeg bujona (ili voda + kocka)
- 1 kašika brašna (za gustinu)
- malo soli i bibera
Prilog:
- 1 šolja pirinča
- 2 šolje vode
- prstohvat soli
Priprema
Isperite pirinač. Stavite u šerpu sa vodom i malo soli. Kuvajte 12–15 minuta dok ne omekša. Poklopite i ostaviti sa strane.
Isecite piletinu na kocke. Posolite, pobiberite i dodajte začine. Zagrejte ulje u tiganju.
Pecite piletinu 5–7 minuta dok ne dobije zlatnu boju. Izvadite piletinu na tanjir.
Kremasti sos
U isti tiganj dodajte luk i prži 2–3 minuta. Dodajte beli luk (30 sekundi). Umešajte brašno i kratko promešajte. Sipajte bujon pa pavlaku. Kuvajte dok se sos ne zgusne (3–5 minuta). Vratite piletinu u sos i mešajte još 2–3 minuta da upije ukuse.
Stavite pirinač na tanjir. Preko dodajte piletinu sa kremastim sosom. Po želji pospite peršunom.
Prijatno!
Komentari (0)