PILEĆA MUSAKA SA POVRĆEM I SIROM: Jednostavno jelo iz rerne koje će svi obožavati!
Sočna, kremasta i mirisna – večera koja spaja ukuse domaće kuhinje i jednostavnost pripreme.
Sastojci:
- 500 gr pilećeg filea
- 1 crvena paprika
- 1 konzerva kukuruza
- 1 glavica crnog luka
- 200 gr žutog sira (gauda ili mocarela)
- 200 ml pavlake (18%)
- 2 kašike majoneza
- 2 čena belog luka
- so, biber, slatka paprika, začin za piletinu
- ulje za prženje
Priprema:
1. Pripremite piletinu
Pileći file isecite na kockice, začinite solju, biberom i slatkom paprikom. Pržite na malo ulja dok ne porumeni i postane zlatna.
2. Pripremite povrće
Papriku isecite na kockice, sitno iseckajte crni luk i propržite kratko sa kukuruzom, 2–3 minuta, da povrće ostane hrskavo.
3. Napravite sos
U činiji pomešajte pavlaku, majonez i mleveni beli luk. Dodajte so i biber po ukusu i dobro promešajte.
4. Složite jelo
U vatrostalnu posudu ređajte piletinu i povrće u slojevima. Prelijte pripremljenim sosom i pospite rendanim sirom.
5. Pecite
Stavite u zagrejanu rernu na 180°C i pecite 25–30 minuta, dok se sir ne otopi i dobije zlatnu koricu.
Uživajte!
