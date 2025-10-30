Ručak dana

PILEĆA MUSAKA SA POVRĆEM I SIROM: Jednostavno jelo iz rerne koje će svi obožavati!

Milena Tomasevic

30. 10. 2025. u 11:30

Sočna, kremasta i mirisna – večera koja spaja ukuse domaće kuhinje i jednostavnost pripreme.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 500 gr pilećeg filea
  • 1 crvena paprika
  • 1 konzerva kukuruza
  • 1 glavica crnog luka
  • 200 gr žutog sira (gauda ili mocarela)
  • 200 ml pavlake (18%)
  • 2 kašike majoneza
  • 2 čena belog luka
  • so, biber, slatka paprika, začin za piletinu
  • ulje za prženje

Priprema:

1. Pripremite piletinu
Pileći file isecite na kockice, začinite solju, biberom i slatkom paprikom. Pržite na malo ulja dok ne porumeni i postane zlatna.

2. Pripremite povrće
Papriku isecite na kockice, sitno iseckajte crni luk i propržite kratko sa kukuruzom, 2–3 minuta, da povrće ostane hrskavo.

3. Napravite sos
U činiji pomešajte pavlaku, majonez i mleveni beli luk. Dodajte so i biber po ukusu i dobro promešajte.

4. Složite jelo
U vatrostalnu posudu ređajte piletinu i povrće u slojevima. Prelijte pripremljenim sosom i pospite rendanim sirom.

5. Pecite
Stavite u zagrejanu rernu na 180°C i pecite 25–30 minuta, dok se sir ne otopi i dobije zlatnu koricu.

Uživajte!

