PILEĆA MUSAKA SA POVRĆEM I SIROM: Jednostavno jelo iz rerne koje će svi obožavati!

Sočna, kremasta i mirisna – večera koja spaja ukuse domaće kuhinje i jednostavnost pripreme.

FOTO: Novosti

Sastojci:

500 gr pilećeg filea

1 crvena paprika

1 konzerva kukuruza

1 glavica crnog luka

200 gr žutog sira (gauda ili mocarela)

200 ml pavlake (18%)

2 kašike majoneza

2 čena belog luka

so, biber, slatka paprika, začin za piletinu

ulje za prženje

Priprema:

1. Pripremite piletinu

Pileći file isecite na kockice, začinite solju, biberom i slatkom paprikom. Pržite na malo ulja dok ne porumeni i postane zlatna.

2. Pripremite povrće

Papriku isecite na kockice, sitno iseckajte crni luk i propržite kratko sa kukuruzom, 2–3 minuta, da povrće ostane hrskavo.

3. Napravite sos

U činiji pomešajte pavlaku, majonez i mleveni beli luk. Dodajte so i biber po ukusu i dobro promešajte.

4. Složite jelo

U vatrostalnu posudu ređajte piletinu i povrće u slojevima. Prelijte pripremljenim sosom i pospite rendanim sirom.

5. Pecite

Stavite u zagrejanu rernu na 180°C i pecite 25–30 minuta, dok se sir ne otopi i dobije zlatnu koricu.

Uživajte!