"PONOSAN NA SVE NAŠE LJUDE, ZAHVALAN PREDSEDNIKU, KOALICIONIM PARTNERIMA" Vučević jutro posle ubedljivih 10:0 na lokalnim izborima

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević rekao je gostujući na Prvoj televiziji da je veoma zadovoljan rezultatima izbora u 10 opština i gradova u Srbiji te da je pobeda veoma značajna.

- Kada analiziramo situaciju koju smo imali ove izbore, kada razumete da smo imali izbore u 10 lokalnih samouprava gde SNS nikad nije imao lake izbore, već je morao da se pomuči za svaki glas, veoma sam zadovoljan. Ne zaboravite da su još juče njihove televizije tvrdili da oni imaju 70, 75 posto podrške. Neki su objavljivali na nećemo preći 30 odsto. Ponosan sam na sve naše ljude, zahvalan predsedniku, koalicionim partijama. Ovo je za nas ne laka, veoma teška i značajna pobeda. Gledajući sinoć i jutros njihove medije oni deluju srećni što su izgubili 10:0. Otkad su krenuli da rade ono što rade u Srbiji 15:0 je za našu listu. To je znak da građani prepoznaju ko se bori za državu, da nije pitanje partije. Mi smo zahvalni građanima u ovih 10 opština, velika izlaznost je bila - rekao je Vućević.

