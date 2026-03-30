REZIME GODINU I PO DANA PROTESTA I IZBORA: Vučić pobedio u svih 10 opština

LOKALNI izbori održani u deset opština u Srbiji doneli su jasan politički epilog – apsolutnu dominaciju vlasti i predsednika Aleksandar Vučić, uz istovremeni gotovo potpuni raspad opozicionog političkog prostora.

Uz visoku izlaznost, rezultati su pokazali da je vlast ostvarila pobedu u svih deset opština, pri čemu je većina tih pobeda bila ubedljiva i bez ozbiljne neizvesnosti. Izuzetak predstavlja Kula, gde je trka bila znatno neizvesnija, ali je i tamo na kraju ostvarena pobeda.

Politička poruka izbora: stabilnost vlasti, kolaps opozicije

Ovi izbori nisu bili samo lokalni, već su imali i snažan nacionalni politički značaj. Oni predstavljaju svojevrsni rezime poslednjih godinu i po dana političkih tenzija, protesta i pokušaja destabilizacije vlasti.

Ključna poruka izbora je jasna – vlast je konsolidovala podršku, dok je opozicija doživela ozbiljan udarac, pre svega zbog unutrašnjih slabosti i gubitka političkog fokusa.

Posebno je važno istaći da su protestni pokreti i tzv. „blokaderski talas“, koji su mesecima dominirali javnim prostorom, u političkom smislu proizveli suprotan efekat od očekivanog – umesto da oslabe vlast, dodatno su fragmentirali i oslabili opoziciju.

„Blokaderi“ kao faktor destabilizacije opozicije

U političkoj dinamici prethodnog perioda, protesti i studentski pokreti preuzeli su deo političkog prostora koji je tradicionalno pripadao opoziciji.

Međutim, bez jasne strukture, strategije i političke artikulacije, taj pokret nije uspeo da se transformiše u stabilnu političku snagu. Umesto toga, došlo je do prelivanja biračkog tela i dodatnog raslojavanja opozicije.

Rezultat je paradoksalan – protesti nisu srušili vlast, ali su značajno oslabili opozicione partije.

Kula kao indikator specifičnih političkih trendova

Jedina opština u kojoj je rezultat bio neizvesniji jeste Kula, gde je opozicija ostvarila bolji rezultat nego u ostatku zemlje. Ipak, ni to nije bilo dovoljno za preokret.

Kula, u tom smislu, ostaje izolovan slučaj koji pokazuje da lokalni faktori mogu uticati na rezultat, ali ne menjaju ukupnu političku sliku.

Šta dalje: dva scenarija za opoziciju

Nakon ovih izbora, pred opozicijom se otvaraju dva moguća scenarija.

Prvi, manje verovatan ali politički moguć, jeste svojevrsno povlačenje – odluka da se ne učestvuje na narednim izborima zbog nemogućnosti da se konsoliduje i odgovori na novu političku realnost.

Drugi, realniji scenario, podrazumeva otvoreni sukob unutar opozicionog bloka, pre svega između tradicionalnih opozicionih partija i novih protestnih aktera. U tom slučaju, može se očekivati intenziviranje međusobnih optužbi i borba za politički prostor, što dodatno komplikuje njihovu poziciju pred parlamentarne izbore.

Pobednik poznat, borba za drugo mesto otvorena

Bez obzira na scenario, jedan zaključak se nameće – politički pobednik narednog izbornog ciklusa već je izvestan.

Aleksandar Vučić je ovim rezultatima dodatno učvrstio svoju političku poziciju, dok će se glavna borba voditi za drugo mesto, unutar fragmentisanog opozicionog spektra.

U tom kontekstu, naredni parlamentarni izbori neće biti pitanje pobednika, već pitanje odnosa snaga među onima koji pokušavaju da mu pariraju.

A nakon ovih izbora – taj prostor izgleda manji nego ikad.

