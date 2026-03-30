"LJUDI SU POKAZALI DA ŽELE DA NASTAVE PUT NAPRETKA I RAZVOJA SVOJE ZEMLJE" Mali: Ovo je pobeda SNS 10:0
MINISTAR finansija Siniša Mali se oglasio povodom ubedljive pobede SNS- a na izborima u 10 opština i gradova u Srbiji.
- Narod je odlučio - ovo je POBEDA @sns_srbija 10:0! 💪🇷🇸
Ljudi su pokazali da žele da nastave put napretka i razvoja svoje zemlje, da razumeju i podržavaju politiku predsednika Aleksandra Vučića @buducnostsrbijeav, koji je Srbiju od zemlje pred bankrotom, podigao do zemlje sa investicionim kreditnim rejtingom!
To nam pokazuje iskazana volja građana koji su na izborima u deset opština u Srbiji zaokružili dalji put rasta!
Nema stajanja, Srbija piše dalje svoju modernu istoriju ubrzanog ekonomskog razvoja.
Čestitam građanima Smederevske Palanke, Bajine Bašte, Kule, Lučana, Aranđelovca, Kladova, Bora, Knjaževca, Majdanpeka i Sevojna što su pokazali da razumeju zašto je važno da se Srbija više nikada ne zaustavi uprkos brojnim pokušajima destabilizacije i usporavanja.
Hvala na podršci! Idemo dalje da radimo!
Živela Srbija! - napisao je Mali.
