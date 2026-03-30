Politika

"LJUDI SU POKAZALI DA ŽELE DA NASTAVE PUT NAPRETKA I RAZVOJA SVOJE ZEMLJE" Mali: Ovo je pobeda SNS 10:0

В.Н.

30. 03. 2026. u 08:01

MINISTAR finansija Siniša Mali se oglasio povodom ubedljive pobede SNS- a na izborima u 10 opština i gradova u Srbiji.

- Narod je odlučio - ovo je POBEDA @sns_srbija 10:0! 💪🇷🇸


Ljudi su pokazali da žele da nastave put napretka i razvoja svoje zemlje, da razumeju i podržavaju politiku predsednika Aleksandra Vučića @buducnostsrbijeav, koji je Srbiju od zemlje pred bankrotom, podigao do zemlje sa investicionim kreditnim rejtingom!

To nam pokazuje iskazana volja građana koji su na izborima u deset opština u Srbiji zaokružili dalji put rasta!

Nema stajanja, Srbija piše dalje svoju modernu istoriju ubrzanog ekonomskog razvoja.

Čestitam građanima Smederevske Palanke, Bajine Bašte, Kule, Lučana, Aranđelovca, Kladova, Bora, Knjaževca, Majdanpeka i Sevojna što su pokazali da razumeju zašto je važno da se Srbija više nikada ne zaustavi uprkos brojnim pokušajima destabilizacije i usporavanja.

Hvala na podršci! Idemo dalje da radimo!

Živela Srbija! - napisao je Mali. 

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

OGLASIO SE KREMLJ O RAZGOVORU VUČIĆA I PUTINA
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Ruske federacije Vladimir Putin razgovarali su danas, između ostalog, o situaciji na Balkanu i istakli fundamentalni značaj Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN za rešavanje pitanja AP Kosova i Metohije, saopštila je pres služba Kremlja.

30. 03. 2026. u 13:39

Tenis
Fudbal
EVOLUCIJA ČUVANJA KAPITALA: Od antičkih kovanica do savremenih finansijskih strategija

