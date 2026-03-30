ŽELJKO, MESINA, A SADA I ON: Beograd postaje centar sveta, poznato ko je treće veliko ime

Jubilarna 25. Beogradska košarkaška klinika „Dušan Ivković“ bez svake sumnje još jednom će opravdati svoj renome i veliki ugled u trenerskom svetu. O tome pre svega svedoči lista predavača koja se polako kompletira.

FOTO: Privatna arhiva

Posle slavnog italijanskog stručnjaka Etorea Mesine, zatim najtrofejnijeg evropskog trenera svih vremena Željka Obradovića, treći predavač koji je potvrdio svoje učešće na ovom edukativnom seminaru je - Igor Kokoškov.

- On je prvi strani trener koji je vodio NBA tim, što dodatno potvrđuje njegovu izuzetnu stručnost i kvalitet. Takođe, kao selektor slovenačke reprezentacije osvojio je titulu evropskog prvaka 2017. godine. Pored toga, on je počasni član Udruženja košarkaških trenera Srbije, konstantno pružajući podršku i doprinos radu naše organizacije”, istakao je strahinja Vasiljević, generalni sekretar UKTS i prvi operativac u organizaciji „Klinike“ i potom dodao:

- Igor Kokoškov je dugogodišnji saradnik Klinike – bio je predavač na prvom izdanju i više puta je učestvovao, prenoseći bogato iskustvo i znanje novim generacijama trenera. Njegovo prisustvo na jubilarnoj Klinici dodatno potvrđuje značaj ovog stručnog skupa, koji četvrt veka okuplja najeminentnija imena evropske i svetske trenerske scene”.

Beogradska košarka klinika “Dušan Ivković“, održaće se 27. i 28. juna u Beogradu.

- Preko 1.500 učesnika će imati jedinstvenu priliku da kroz predavanja i praktične sesije usavrši svoje veštine i razmeni znanja sa vrhunskim stručnjacima. Mi nastavljamo sa opsežnim pripremama, jer želimo da ne samo u ovom stručnom već i u organizacionom smislu napravimo veliki iskorak. Lista predavača još nije konačna i učinićemo sve što je u našoj moći da i ove godine imamo atraktivnog gosta iz NBA lige“, zaključio je Vasiljević.