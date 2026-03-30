ŽELJKO, MESINA, A SADA I ON: Beograd postaje centar sveta, poznato ko je treće veliko ime
Jubilarna 25. Beogradska košarkaška klinika „Dušan Ivković“ bez svake sumnje još jednom će opravdati svoj renome i veliki ugled u trenerskom svetu. O tome pre svega svedoči lista predavača koja se polako kompletira.
Posle slavnog italijanskog stručnjaka Etorea Mesine, zatim najtrofejnijeg evropskog trenera svih vremena Željka Obradovića, treći predavač koji je potvrdio svoje učešće na ovom edukativnom seminaru je - Igor Kokoškov.
- On je prvi strani trener koji je vodio NBA tim, što dodatno potvrđuje njegovu izuzetnu stručnost i kvalitet. Takođe, kao selektor slovenačke reprezentacije osvojio je titulu evropskog prvaka 2017. godine. Pored toga, on je počasni član Udruženja košarkaških trenera Srbije, konstantno pružajući podršku i doprinos radu naše organizacije”, istakao je strahinja Vasiljević, generalni sekretar UKTS i prvi operativac u organizaciji „Klinike“ i potom dodao:
- Igor Kokoškov je dugogodišnji saradnik Klinike – bio je predavač na prvom izdanju i više puta je učestvovao, prenoseći bogato iskustvo i znanje novim generacijama trenera. Njegovo prisustvo na jubilarnoj Klinici dodatno potvrđuje značaj ovog stručnog skupa, koji četvrt veka okuplja najeminentnija imena evropske i svetske trenerske scene”.
Beogradska košarka klinika “Dušan Ivković“, održaće se 27. i 28. juna u Beogradu.
- Preko 1.500 učesnika će imati jedinstvenu priliku da kroz predavanja i praktične sesije usavrši svoje veštine i razmeni znanja sa vrhunskim stručnjacima. Mi nastavljamo sa opsežnim pripremama, jer želimo da ne samo u ovom stručnom već i u organizacionom smislu napravimo veliki iskorak. Lista predavača još nije konačna i učinićemo sve što je u našoj moći da i ove godine imamo atraktivnog gosta iz NBA lige“, zaključio je Vasiljević.
