Peciva i pite

ZLATNA TORTILJA SA TOFUOM I SPANAĆEM: Ukusan doručak za pet minuta!

Milena Tomasevic

16. 09. 2025. u 07:19

AKO volite lagana, a ukusna jela, ova tortilja će vam postati omiljena! Dinstani tofu, svež spanać, jaje i rastopljeni kačkavalj u mekanoj tortilji čine savršen spoj za brz ručak ili večeru.

ЗЛАТНА ТОРТИЉА СА ТОФУОМ И СПАНАЋЕМ: Укусан доручак за пет минута!

FOTO: Novosti

Sastojci (za 2 porcije):

  • 2 tortilje
  • 100 gr tofua
  • 1 kašičica senfa
  • nekoliko kapi ulja (za dinstanje)
  • začini po ukusu (biber, paprika, sušeni beli luk…)
  • 2 kašike krem sira
  • 2 jaja
  • 1 šaka svežeg spanaća
  • 50 gr rendanog kačkavalja

Priprema:

Na par kapi ulja prodinstaj tofu isečen na kockice, dodaj senf i začine. U tiganju isprži jaja (kajgana ili tanak omlet). 

Na svaku tortilju namaži krem sir, dodaj spanać, tofu, jaje i pospi kačkavaljem. Preklopi tortilju i zagrej u tosteru ili na suvom tiganju dok ne postane zlatna i dok se kačkavalj ne istopi.

Prijatno!

