ZLATNA TORTILJA SA TOFUOM I SPANAĆEM: Ukusan doručak za pet minuta!
AKO volite lagana, a ukusna jela, ova tortilja će vam postati omiljena! Dinstani tofu, svež spanać, jaje i rastopljeni kačkavalj u mekanoj tortilji čine savršen spoj za brz ručak ili večeru.
Sastojci (za 2 porcije):
- 2 tortilje
- 100 gr tofua
- 1 kašičica senfa
- nekoliko kapi ulja (za dinstanje)
- začini po ukusu (biber, paprika, sušeni beli luk…)
- 2 kašike krem sira
- 2 jaja
- 1 šaka svežeg spanaća
- 50 gr rendanog kačkavalja
Priprema:
Na par kapi ulja prodinstaj tofu isečen na kockice, dodaj senf i začine. U tiganju isprži jaja (kajgana ili tanak omlet).
Na svaku tortilju namaži krem sir, dodaj spanać, tofu, jaje i pospi kačkavaljem. Preklopi tortilju i zagrej u tosteru ili na suvom tiganju dok ne postane zlatna i dok se kačkavalj ne istopi.
Prijatno!
