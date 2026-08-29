Svet

AMERIKANCI "RATUJU" PROTIV TRAMPA? Arakči: Obaveštajni podaci ukazuju na pokušaje manipulacije energetskim tržištima

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 08. 2026. u 18:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

OBAVEŠTAJNI podaci Irana ukazuju na značajne pokušaje manipulacije energetskim tržištima, pri čemu pojedini delovi američke vlade koriste lakoverne medije kako bi uticali na cene radi lične koristi i zadržali predsednika Sjedinjenih Američkih Država u “živom blatu izgubljenog rata”, izjavio je danas iranski ministar spoljnih poslova Sejed Abas Arakči.

АМЕРИКАНЦИ РАТУЈУ ПРОТИВ ТРАМПА? Аракчи: Обавештајни подаци указују на покушаје манипулације енергетским тржиштима

Foto: Roman Stavila / Alamy / Profimedia

-Akteri bliski Izraelu takođe zagovaraju rat, iznoseći pritom previše optimistične procene. Potrošači u SAD na svojoj koži osećaju stvarne posledice, napisao je on u objavi na društvenoj mreži X.

Arakči je prethodno pozvao generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša, Savet bezbednosti i države članice UN da osude američke "jednostrane prinudne mere i sekundarne sankcije prema Iranu", koje je nazvao "ekonomskim terorizmom".

U pismu upućenom Guterešu, Arakči je u četvrtak naveo da je Vašington 24. avgusta objavio "Operaciju ekonomskog isključenja", čiji je cilj, prema njegovim rečima, prekid legitimnih ekonomskih odnosa sa Iranom i prisiljavanje drugih država da promene svoje trgovinske odnose, preneo je Tasnim.

Arakči je ocenio da pretnja sekundarnim sankcijama i isključenjem iz američkog finansijskog sistema predstavlja pokušaj "eksteritorijalnog proširenja američkog prava i spoljne politike" i da je u suprotnosti sa principom suverene jednakosti država utvrđenim Poveljom UN.

Takođe je rekao da američke mere pogađaju civile uskraćivanjem pristupa hrani, lekovima, medicinskoj opremi, energiji i drugim osnovnim potrepštinama, što, kako je naveo, ima posledice po prava na život, zdravlje, hranu i odgovarajući životni standard.

Iran je u pismu pozvao članice UN da osude i odbace jednostrane prinudne mere i sekundarne sankcije SAD, da se uzdrže od njihovog priznavanja i sprovođenja i da zahtevaju od Vašingtona da prekine pretnje i mere kojima se, kako tvrdi Teheran, vrši pritisak na treće zemlje.

On je naveo da Iran zadržava pravo da koristi sve raspoložive pravne puteve za utvrđivanje odgovornosti, naknadu štete i pravnu zaštitu, kao i da će tražiti odgovornost za posledice, koje je opisao kao nehumane i nezakonite postupke SAD.

Arakči je takođe zatražio da njegovo pismo bude distribuirano kao zvanični dokument Saveta bezbednosti UN.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Zelenski zavapio: Situacija je užasna, bio je to strašan nemar!
Svet

0 0

Zelenski zavapio: "Situacija je užasna, bio je to strašan nemar!"

SITUACIJA u selu Mila u Kijevskoj oblasti je užasna i reč je o strašnom nemaru onih koji su skladištili eksploziv u neposrednoj blizini ljudi, naveo je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nakon što je više desetina osoba stradalo u nizu eksplozija koje je u tom mestu, u okrugu Buča, izazvao ruski napad.

29. 08. 2026. u 17:27

Politika
Tenis
Fudbal
SEVILJA SE NE BOJI ATLETIKA: Andaluzijski velikan sanja savršen start i treću pobedu zaredom!

SEVILjA SE NE BOJI ATLETIKA: Andaluzijski velikan sanja savršen start i treću pobedu zaredom!