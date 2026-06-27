PARANDILOVIĆEV DEDA KRENUO NA SKUP DA PODRŽI PREDSEDNIKA VUČIĆA: Poručio unuku da se "opasulji" ili će ga izbrisati iz porodice
Deda opozicionara Miloša Parandilovića, Drago Parandilović, krenuo je na skup "Srbija jedna porodica" da podrži predsednika Vučića.
Gospodin Drago je izjavio novinaru Informera da ima 88 godina, ali da mu nije ništa teško da uradi za predsednika Vučića.
- Nikad u životu niko neće uraditi ono što je Vučić uradio za Srbiju. Treba ga podržati u celosti, za sve što je uradio hvala mu do neba.
Novinar je upitao Draga da li misli da je vreme da pozove svoga unuka, opozicionog lidera, Miloša Parandilovića, na pravu stranu.
- On nam kvari ugled, tražimo da se opasulji i da se vrati ovamo, ili da ga izbrišemo iz porodice Parandilović. Ne želimo takve, mi smo pristojna porodica.
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