Politika

PARANDILOVIĆEV DEDA KRENUO NA SKUP DA PODRŽI PREDSEDNIKA VUČIĆA: Poručio unuku da se "opasulji" ili će ga izbrisati iz porodice

В.Н.

27. 06. 2026. u 10:22

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Deda opozicionara Miloša Parandilovića, Drago Parandilović, krenuo je na skup "Srbija jedna porodica" da podrži predsednika Vučića.

ПАРАНДИЛОВИЋЕВ ДЕДА КРЕНУО НА СКУП ДА ПОДРЖИ ПРЕДСЕДНИКА ВУЧИЋА: Поручио унуку да се опасуљи или ће га избрисати из породице

Foto: Printskrin

Gospodin Drago je izjavio novinaru Informera da ima 88 godina, ali da mu nije ništa teško da uradi za predsednika Vučića.

- Nikad u životu niko neće uraditi ono što je Vučić uradio za Srbiju. Treba ga podržati u celosti, za sve što je uradio hvala mu do neba. 

Novinar je upitao Draga da li misli da je vreme da pozove svoga unuka, opozicionog lidera, Miloša Parandilovića, na pravu stranu.

- On nam kvari ugled, tražimo da se opasulji i da se vrati ovamo, ili da ga izbrišemo iz porodice Parandilović. Ne želimo takve, mi smo pristojna porodica.

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