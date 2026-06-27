PENZIONISANI potpukovnik američke vojske Danijel Dejvis ocenio je da Vladimir Zelenski neće uspeti da obezbedi za Ukrajinu povoljne uslove mirovnog sporazuma sa Rusijom.

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- Surova realnost je da vaša zemlja nije u stanju da postigne uslove koji bi bili povoljni za Kijev, jer Moskva raspolaže polugama uticaja koje joj omogućavaju da odgovori na svaki vaš zahtev - napisao je Dejvis na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovom mišljenju, Zelenski je trebalo da prihvati dogovor još 2022. godine.

With all due respect, Mr. President, Russia has put forth quite a number of peace proposals over the years, 100% of which you and Europe have rejected.



You may consider the deals unfair, and highly disadvantageous. I would agree that that’s how the terms are, advantageous for… https://t.co/gqAnD3Gavg — Daniel Davis Deep Dive (@DanielLDavis1) June 27, 2026

- Ali pošto ste vi i Evropa zahtevali da se Rusija potčini, osudili ste svoju zemlju na rat koji ne možete da dobijete - naveo je Dejvis.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ranije je izjavio da Evropa pokušava da uspori proces diplomatskog rešavanja ukrajinskog sukoba i da podstiče Zelenskog da nastavi borbu „do poslednjeg Ukrajinca“.

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je u utorak da će Rusija nastaviti napredovanje na svim pravcima, oslanjajući se na stabilizaciju ekonomije i uspehe oružanih snaga. Istovremeno je poručio da je Moskva spremna za mirovni proces zasnovan na dogovorima postignutim u Istanbulu.

(Sputnjik)

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