TEŠKE REČI IZ VAŠIGTONA: Zelenski uveo Ukrajinu u rat koji ne može da dobije!
PENZIONISANI potpukovnik američke vojske Danijel Dejvis ocenio je da Vladimir Zelenski neće uspeti da obezbedi za Ukrajinu povoljne uslove mirovnog sporazuma sa Rusijom.
- Surova realnost je da vaša zemlja nije u stanju da postigne uslove koji bi bili povoljni za Kijev, jer Moskva raspolaže polugama uticaja koje joj omogućavaju da odgovori na svaki vaš zahtev - napisao je Dejvis na društvenoj mreži Iks.
Prema njegovom mišljenju, Zelenski je trebalo da prihvati dogovor još 2022. godine.
- Ali pošto ste vi i Evropa zahtevali da se Rusija potčini, osudili ste svoju zemlju na rat koji ne možete da dobijete - naveo je Dejvis.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ranije je izjavio da Evropa pokušava da uspori proces diplomatskog rešavanja ukrajinskog sukoba i da podstiče Zelenskog da nastavi borbu „do poslednjeg Ukrajinca“.
Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je u utorak da će Rusija nastaviti napredovanje na svim pravcima, oslanjajući se na stabilizaciju ekonomije i uspehe oružanih snaga. Istovremeno je poručio da je Moskva spremna za mirovni proces zasnovan na dogovorima postignutim u Istanbulu.
(Sputnjik)
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