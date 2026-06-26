ŠTA ĆE REĆI IRAN? Netanjahu spreman da zapali Bliski istok: Izrael i Liban se saglasili o razoružavanju Hezbolaha
IZRAEL i Liban su se saglasili o sprovođenju pilot projekta za razoružavanje libanske militantne grupe Hezbolah i prenosu kontrole nad jugom Libana na libansku vojsku, izjavio je danas izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
On je rekao da su se Liban i Izrael saglasili da to bude sprovedeno u dve oblasti: jednoj izvan takozvane "žute linije" razdvajanja, vojne zone koja se proteže oko 10 kilometra severno od granice sa Izraelom unutar južnog Libana i južno od reke Litani, kao i u drugoj oblasti koja je unutar "žute linije" i severno od reke Litani, preneo je izraelski list Harec.
Poslanik Hezbolaha u libanskom parlamentu Hasan Fadlala izjavio je da ta grupa odbacuje sporazum Izraela i Libana o prekidu vatre koji je danas potpisan u Vašingtonu.
Fadlala je ocenio u saopštenju da se kurs koji zastupaju libanske vlasti svodi na jednostrane, neopravdane ustupke koji će samo, kako je naveo, potkopati Liban i služiti interesima Izraela, prenela je Al Džazira.
Fadlala je naveo da bi taj sporazum mogao da dovede do "stvaranja opasnih unutrašnjih podela" u Libanu.
Pregovarači iz Izraela, Libana i Sjedinjenih Američkih Država potpisali su večeras trilateralni okvirni sporazum nakon pete runde diplomatskih pregovora u Vašingtonu radi okončanja izraelsko-libanskih sukoba.
-Ovo je početak početka. Pred nama je mnogo posla. Danas je napravljen prvi korak. Prvi korak je ponekad i najteži, rekao je američki državni sekretar Marko Rubio na ceremoniji potpisivanja, prenela je Al Džazira.
Pregovori su nastavljeni i danas, iako je trebalo da budu završeni u četvrtak.
Liban je, uoči pregovora, zahtevao potpuno povlačenje izraelskih snaga sa libanske teritorije, dok je za Izrael ključni uslov bio da svaki vid povlačenja mora da bude uslovljen potpunim razoružavanjem libanske militantne grupe Hezbolah i garancijama da ta grupa neće ponovo da uspostavi svoje vojno prisustvo duž granice.
(Tanjug)
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