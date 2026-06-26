Svet

U Nemačkoj danas izmerena rekordna temperatura od 41,3 stepena Celzijusa

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 06. 2026. u 22:00

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PREMA podacima Nemačke meteorološke službe (DWD) danas je bio najtopliji dan ikada zabeležen u toj zemlji, sa rekordnih 41,3 stepena Celzijusa, koliko je izmereno na meteorološkoj stanici u Sarbrikenu, na jugozapadu Nemačke.

У Немачкој данас измерена рекордна температура од 41,3 степена Целзијуса

Foto: AI/Gemini

Prethodni rekord bio je 41,2 stepena Celzijusa, koji je zabeležen 25. jula 2019. godine u Tenisvorstu i Duizburg-Berlu u Severnoj Rajni-Vestfaliji, prenosi Špigel.

Prema podacima Nemačke meteorološke službe, mnoge druge meteorološke stanice širom zemlje zabeležile su danas temperature iznad 40 stepeni Celzijusa.

U Bavarskoj je danas izmereno 40,7 stepeni Celzijusa, što je najviša temperatura ikada izmerena u toj nemačkoj saveznoj državi.

(Tanjug)

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