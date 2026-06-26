U Nemačkoj danas izmerena rekordna temperatura od 41,3 stepena Celzijusa
PREMA podacima Nemačke meteorološke službe (DWD) danas je bio najtopliji dan ikada zabeležen u toj zemlji, sa rekordnih 41,3 stepena Celzijusa, koliko je izmereno na meteorološkoj stanici u Sarbrikenu, na jugozapadu Nemačke.
Prethodni rekord bio je 41,2 stepena Celzijusa, koji je zabeležen 25. jula 2019. godine u Tenisvorstu i Duizburg-Berlu u Severnoj Rajni-Vestfaliji, prenosi Špigel.
Prema podacima Nemačke meteorološke službe, mnoge druge meteorološke stanice širom zemlje zabeležile su danas temperature iznad 40 stepeni Celzijusa.
U Bavarskoj je danas izmereno 40,7 stepeni Celzijusa, što je najviša temperatura ikada izmerena u toj nemačkoj saveznoj državi.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŽENA UBILA MUŽA NA ČUKARICI: Prvi snimci sa mesta zločina
Preporučujemo
RHMZ IZDAO VAŽNO UPOZORENjE ZA OPASNU POJAVU: Vikend pred nama biće paklen
26. 06. 2026. u 07:17
PAKAO NA OSTRVU: Oboren rekord za najtopliji junski dan u Velikoj Britaniji
25. 06. 2026. u 16:09
PODGORICA BEZ STRUJE: Nevreme praćeno gradom razorilo sve pred sobom
24. 06. 2026. u 18:21
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)