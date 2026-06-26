Svet

"IRAN PREKRŠIO PREKID VATRE, OBORILI SMO IH" Hitno se oglasio Tramp - Gori u Ormuskom moreuzu

Симеуновић А. Милош

26. 06. 2026. u 18:27

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp tvrdi da napad dronom koji je navodno pokrenuo Iran na brod u Ormuskom moreuzu krši sporazum o prekidu vatre.

ИРАН ПРЕКРШИО ПРЕКИД ВАТРЕ, ОБОРИЛИ СМО ИХ Хитно се огласио Трамп - Гори у Ормуском мореузу

Foto: AI generated/Gemini

U objavi na Truth Social-u, predsednik je tvrdio da je Iran lansirao najmanje četiri drona kamikaze na brodove koji su prolazili kroz Ormuski moreuz. Tvrdio je da je američka vojska oborila tri od njih, a jedan je pogodio i oštetio trgovački brod.

 - Ovo je očigledno glupo kršenje našeg sporazuma o prekidu vatre - zaključio je Tramp.

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