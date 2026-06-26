"IRAN PREKRŠIO PREKID VATRE, OBORILI SMO IH" Hitno se oglasio Tramp - Gori u Ormuskom moreuzu

AMERIČKI predsednik Donald Tramp tvrdi da napad dronom koji je navodno pokrenuo Iran na brod u Ormuskom moreuzu krši sporazum o prekidu vatre.

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U objavi na Truth Social-u, predsednik je tvrdio da je Iran lansirao najmanje četiri drona kamikaze na brodove koji su prolazili kroz Ormuski moreuz. Tvrdio je da je američka vojska oborila tri od njih, a jedan je pogodio i oštetio trgovački brod.

- Ovo je očigledno glupo kršenje našeg sporazuma o prekidu vatre - zaključio je Tramp.